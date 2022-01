Mali: Goodluck Jonathan en visite de travail à Bamako

En sa qualité de médiateur de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cédéao) pour le Mali, l'ancien président nigérian, Goodluck Jonathan, effectuera une visite de travail ce 5 janvier à Bamako pour donner l'avis de l'institution quant au projet de prolongement de la date des élections initialement prévue le 27 février 2022 par le gouvernement de transition.

Selon le communiqué de la Cédéao, la visite de travail du médiateur Goodluck Jonathan intervient quatre jours avant le sommet extraordinaire des chefs d'Etat de cette organisation qui aura lieu le 9 janvier à Acra, au Ghana. Elle constitue une étape importante pour apaiser la situation qui prévaut au Mali.

Elle a également pour objectif principal de discuter et échanger avec les membres du gouvernement de la transition malienne, les partenaires techniques et financiers sans oublier le corps diplomatique sur le nouveau projet de prolongement de la transition à cinq ans, validé par les participants aux récentes assises nationales de refondation. Car, ce nouveau chronogramme préparé par les autorités maliennes est confronté à une opposition de plusieurs chefs d'Etat de la sous-région et de la communauté internationale. Par exemple, sur le plan national, plusieurs partis et associations civiles viennent de créer une plateforme politique, dénommée " Sauvons le Mali ". Ce groupement rejette le nouveau calendrier électoral issu des assises nationales de la refondation qui prolongent la transition et appelle le gouvernement au respect et à la défense de la démocratie et de l'Etat de droit.

" Nous souhaitons que les autorités de la transition malienne respectent les décisions prises devant la Cédéao et la communauté internationale ", souligne le communiqué de l'institution.