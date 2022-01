Congo-Kinshasa: Face à la violation des règles constitutionnelles... /2022 - Martin Fayulu promet de mener avec armes et bagages la résistance

Il ne compte pas baisser les bras au cours de l'année 2022 dans son combat contre les antivaleurs en République Démocratique du Congo.

Martin Fayulu Madidi, c'est de lui qu'il s'agit, qui voit une montée en puissance de cas de violation des règles constitutionnelles, d'injustice, de corruption, de trahison de la patrie et tant d'autres, promet de mener, avec armes et bagages, la résistance pour défendre à jamais les intérêts des congolais. Dans son message du 30 décembre 2021, il déplore l'état dans lequel se trouve la République Démocratique du Congo, lequel état, d'après lui, illustre bien les souffrances et les épreuves injustement imposées, d'une manière ou d'une autre, aux congolais.

"J'ai une fois de plus l'honneur de m'adresser à vous en tant que celui que vous avez majoritairement porté lors de la présidentielle de décembre 2018 pour défendre nos valeurs et reconstruire notre nation. Depuis, je n'ai eu de cesse de prendre chaque jour, et à chaque instant, la mesure de cette responsabilité. En cette fin d'année 2021, pleine de souffrances et d'épreuves alimentées d'une part, par l'inacceptable guerre qu'on nous a imposée dans la partie Est de notre pays et, d'autre part, par la misère dans laquelle croupit notre population, je ressens davantage cette lourde responsabilité.

C'est pourquoi, je ne reculerai jamais et je ne m'écarterai nullement de cette volonté ferme qui m'habite d'élever, à chaque fois que cela est nécessaire, l'étendard de la résistance contre toute forme de violation des règles constitutionnelles, d'injustice, de trahison de la patrie, de corruption, de pillage des deniers publics, de mensonges, de violations de l'intégrité de notre territoire, d'antivaleurs et d'atteinte aux droits fondamentaux des Congolais. C'est l'essence même de notre combat", a-t-il fait remarquer.

Profitant de son message à la Nation, le Président du parti politique ECIDE a condamné une série d'actes qui traduiraient à la fois l'incompétence et l'escroquerie au stade actuel. " Du "Congo Hold-up", en passant par le hold-up électoral de 2018 au hold-up du programme de 100 jours, et à l'escroquerie du RAM (Registre des Appareils Mobiles), sans oublier les détournements en tous genres, notamment les fonds destinés à la lutte contre la Covid-19 et à la paie des fonctionnaires, on peut aisément réaliser combien et comment notre pays est saigné à blanc par une minorité d'opportunistes, sans foi ni loi, dont la seule vocation est l'enrichissement illicite.

Cette clique prend plaisir à tromper l'opinion avec des slogans creux et des promesses aussi longues que les kilomètres parcourus par Magellan dans le néant ", a-t-il fustigé, dans son allocution, avant de tirer à boulets rouges sur l'Inspection Générale des Finances (IGF) qui, selon son appréciation, a choisi la posture de défendre le pillage institutionnel et de maquiller la corruption. " Alors que le fonctionnement de la Cour des comptes est paralysé à dessein, l'Inspection Générale des Finances, IGF, symbole d'une lutte cosmétique contre la corruption, sert de paravent à un système de pillage institutionnel bien rodé ", a-t-il lâché.

Pillage des deniers publics au cœur du régime actuel

" L'appareil judiciaire demeure aux ordres; les députés nommés et accrochés à leurs intérêts personnels marchandent de manière éhontée leur collaboration à coups de Jeeps et autres dessous-de-table. Au même moment, certaines confessions religieuses se mettent regrettablement au service de cette mafia. C'est scandaleux!

Le pillage des deniers publics, qui est au cœur de ce système, trouve même des théoriciens du mal qui le justifient et le défendent aveuglément. Si les voleurs et les corrompus ne sont pas effectivement condamnés, qui va payer pour la souffrance infligée au peuple congolais ?", S'est-il demandé avant de conclure en ces termes : "nous nous retrouvons dans une situation ubuesque et discriminatoire où ce sont les "petits" et les faibles qui croupissent dans les prisons pendant que les portes de celles-ci sont grandement ouvertes pour laisser échapper les criminels en col blanc. Non! Nous refusons que les détournements des deniers publics soient dépénalisés pour les "kuluna" en cravate ".