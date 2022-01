Congo-Kinshasa: DCMP - Jonas Mukamba prend acte de la démission de Tshimanga !

Il s'est passé des choses dans la soirée de jeudi 30 et toute la journée du vendredi 31 décembre 2021 au sein de Daring Club Motema Pembe.

Une réunion pourtant stratégique convoquée par le co-fondateur et président du conseil d'Administration, Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, a tourné au vinaigre. Une bagarre généralisée, où le président Tshimanga Vidiye, qui s'est illustré en administrant des coups violents à un supporteur, a sanctionné cette réunion, qui, 24h après, a tout simplement décidé de rendre le tablier.

Jonas Mukamba a pris acte de sa démission de la tête de l'équipe.

Dans sa lettre à Vidiye Tshimanga, le doyen de l'équipe Jonas Mukamba a donc manifesté une profonde tristesse de constater avec regrets que les notables de l'équipe et leurs soi-disant semblables a-t-il souligné, utilisent le club non pas par amour sportif, mais plutôt pour des raisons politiques, surtout que 2023 approche, où ils sentent dérangés par une certaine tribu.

Jonas Mukamba affirme que tout ce qui s'est passé jeudi 30 décembre dans cette triste réunion contre Vidiye Tshimanga, est sans nul doute, un coup bien préparé d'avance : "la même nuit et vendredi matin, j'ai reçu des coups de téléphone venant d'Afrique du Sud et de France, me traitant de tous les noms, notamment ; "muluba" qui est en train de protéger un autre "muluba", oubliant que depuis belle lurette c'est un "muluba" qui a gagné l'année passée une Coupe du Congo et a amené l'équipe au-delà des 16ème de finales de la Coupe de la Confédération. Ils oublient également que la seule Coupe africaine de l'équipe en 1994 à Naïrobi a été gagnée sous la direction d'un "muluba", a-t-il fait savoir.

Le bateau DCMP a donc chaviré juste au dernier jour de l'année 2021, avec des discours tribaux, dont l'échange des lettres Vidiye Tshimanga et Jonas Mukamba s'est fait avec une terrible vitesse.

Le co-fondateur qui, apparemment, soutient cette démission de Tshimanga, l'encourage et menace même lui aussi d'emboiter les pas : "soyez rassuré que vous partez tête haute et resterez toujours, comme vous le dites "grand supporteur imanien". Comme "muluba" et président du conseil d'Administration de l'équipe, j'en tirerai sous peu mes conclusions ", a-t-il prévenu.

Par ailleurs, il y a lieu de noter qu'en octobre 2020, Vidiye Tshimanga avait démissionné de la même manière à la tête cette équipe, avant d'être reconduit par les membres du conseil d'Administration. L'on ne sait plus si cette fois, il ne sera plus le cas.

Vidiye Tshimanga s'en va, laisse l'équipe à la 6ème place au championnat national avec 16 points en 10 matches joués.