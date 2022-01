Gambie: Mr Faal insinue que le rapport de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC) pourrait connaitre un sort similaire à celui du Projet de Nouvelle Constitution

L'ancien candidat indépendant à l'élection présidentielle et leader de l'équipe Sobeyaa, Mr Essa Mbye Faal, a déclaré dans son message de nouvel an que le rapport de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC) pourrait connaitre un sort similaire à celui du projet de nouvelle constitution, qui avait coûté plus de 110 millions de dalasis au trésor public.

Il a souligné que des étapes importantes ont été franchies, notamment la conclusion des consultations nationales et la présentation du projet de nouvelle constitution qui, à toutes fins utiles, reflète les vœux et aspirations du peuple Gambien, ainsi que la conclusion et la présentation du rapport tant attendu de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC). Il a ajouté que ces deux points de succès sont les principaux piliers du célèbre programme de justice transitionnelle de la Gambie.

" Nous avons récemment tenu une élection présidentielle calme et paisible. J'adresse mes félicitations à tous les candidats et au peuple Gambien entier car leur tolérance, leur patience, leur maturité et leur sagesse ont permis l'organisation d'un processus électoral mémorable et exemplaire dans plusieurs domaines. De manière plus significative, notre démocratie a été consolidée. Le principe du respect et du recours à la loi pour arbitrer les problèmes et disputes de société a également été renforcé. "

L'ancien conseiller juridique principal de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC) a déclaré que tout n'a pas été parfait car le tribalisme a refait surface dans toute sa laideur pendant et après la période électorale. Si rien n'est fait pour apprivoiser, endiguer ou étouffer ce danger, a-t-il ajouté, la paix et les acquis démocratiques que notre pays savoure en ce moment pourraient être menacés.

Le jeune politicien est préoccupé par le leadership du pays, affirmant que la tendance de l'administration à sacrifier " l'indispensable et onéreux programme de justice transitionnelle " à l'autel des considérations politiques est extrêmement inquiétante.

Mr Faal a insisté davantage pour dire que ces problèmes fondamentaux associés à la hausse vertigineuse des prix des produits de première consommation, le taux élevé de chômage parmi les jeunes, le manque d'opportunités pour les jeunes, les femmes et les autres groupes vulnérables ainsi que la mauvaise qualité des infrastructures et le manque de système de santé viable et performant sont l'indication d'un programme de travail titanesque pour notre pays dans un futur proche.

" Bien que ce catalogue de responsabilités pourrait être source d'intimidations et de découragement, ces obstacles ne sont aucunement insurmontables. Nous avons une foi inébranlable en la capacité des Gambiens à trouver des solutions durables à ces problèmes difficiles même contre vents et marées. La responsabilité incombe à nous tous (que nous soyons au pouvoir ou non) à travailler d'arrache-pied pour le soulagement des souffrances de nos populations. "

" Avec un niveau plus élevé d'unité et de patriotisme, l'élimination de la corruption, le règne de l'état de droit et de la bonne gouvernance ainsi qu'un système fondé sur la compétence et la méritocratie, nous pourrions ainsi réaliser les objectifs de développement de nos populations. "

Le conseiller juridique a déclaré que malgré nos différences politiques, le peuple Gambien doit s'unir en vue de renforcer la cohésion et l'harmonie au sein de la population Gambienne entière et rehausser le niveau de vie ainsi que les circonstances financières des populations.

Il a incité le gouvernement à honorer ses promesses au peuple Gambien, et ce, en procédant à la réalisation des souhaits et aspirations des populations.