Cote d'Ivoire: Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante - Adiaké accueille la 5e édition qui s'annonce palpitante

" Après quatre éditions de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante (Jmca) organisées à Abidjan par l'agence Totem Communication, nous avons mis sur pied un comité exécutif, le 19 juillet 2021, afin de réussir le pari de l'organisation par une planification beaucoup plus structurée et donner une envergure plus grande à l'évènement ", avait confié Alafé Wakili, président du Comité Jmca Côte d'Ivoire (Co-Jmca-CI), le 14 octobre 2021, lors de l'investiture du comité exécutif à la Fondation Ki-Yi sise à Cocody Riviera 2, en présence de tous les partenaires institutionnels de la Jmca en Côte d'Ivoire.

Pour la 5e édition de la Jmca, qui se tiendra du 22 au 24 janvier à la place Alassane Ouattara d'Adiaké, le thème retenu est, " Cinéma : vecteur de transmission des cultures africaines ". L'édition 2022 sera bouclée par un gala, le 24 janvier, au Village Ki-Yi à la Riviera 2.

Panel, parade des communautés, diffusion plein air de films africains, animations traditionnelles et concerts meubleront aussi le programme de cette 5e édition de la Jmca organisée en partenariat avec le ministère de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle, avec l'appui institutionnel du Rapec.

La Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante (Jmca) a été adoptée par l'Unesco, à l'occasion de la 40e session de sa conférence générale en 2019. Cette initiative lancée par le Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels (Rapec) célèbre la culture africaine et afro-descendante, le 24 janvier, en Afrique et dans le monde, par le biais de l'Unesco.