Congo-Brazzaville: Disparition - Dernier hommage de la République à l'ancien ministre Gabriel Entcha-Ebia

Décédé le 11 décembre au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, à l'âge de 65 ans, l'ancien Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains, Gabriel Entcha-Ebia, a été inhumé le 5 janvier au cimetière du Centre-ville. La République reconnaissante lui a rendu un dernier hommage au Palais des congrès, en présence du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

Né le 24 août 1956 à Souanké, dans le département de la Sangha, Gabriel Entcha-Ebia a été ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat de 2002 à 2005 ; Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains de 2005 à 2007, puis ministre des Postes et Télécommunications, chargé des Nouvelles technologies de l'information et de la communication en 2007.

Magistrat hors classe, il est diplômé de l'Université Marien-Ngouabi et de l'Ecole nationale de la magistrature de Paris, section internationale, et ancien procureur général près la Cour suprême du Congo. Ambassadeur du Congo au Nigeria de 2009 à 2012, Gabriel Entcha-Ebia fut également l'ambassadeur de la République du Congo en République centrafricaine de 2012 à 2017.

Président du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC) et ami intime de l'illustre disparu, Philippe Mvouo a eu des mots justes pour rendre un hommage à celui qu'il qualifie comme l'un des plus grands serviteurs de la République. " Gabriel Entcha-Ebia, pour me fixer sur la cruelle réalité du moment, n'est plus. Votre fidèle et honnête serviteur s'en est allé. 65 ans de vie sur terre, l'enfant de Souanké s'est forgé un parcours assez commun à celui de tout enfant de campagne qui embrasse les chemins de l'école avec comme ressources essentielles, l'effort, l'endurance, la persévérance, mais aussi la témérité à affronter la brutalité des autres et le cœur large à digérer l'inaptitude et les échecs scolaires... ", a témoigné Philippe Mvouo dans son oraison funèbre.

Sur le plan scolaire, Gabriel Entcha-Ebia a débuté ses études primaires à Souanké. Il a fréquenté aux collèges de Ouesso et Mafoua Virgile à Brazzaville avant de poursuivre ses études au lycée de la Libération, actuel Pierre-Savorgnan-de-Brazza. En effet, après le BEMG et le baccalauréat littéraire, le défunt est admis à l'Université Marien-Ngouabi où il en est sorti avec une licence en droit privé. Ce qui l'emmène à l'Ecole nationale de magistrature de Paris, section internationale où il termine diplômé en 1982.

" Un magistrat est né. Un intellectuel a germé en puissance de la maturité sociale, de la responsabilité professionnelle, de l'humaine sagesse et de l'autorité intellectuelle... Gabriel Entcha-Ebia, le magistrat, vient de tirer sa révérence après une brillante carrière professionnelle qu'il commence au tribunal de grande instance de Pointe-Noire ", a poursuivi Philippe Mvouo.

Gabriel Entcha-Ebia était aussi un écrivain. Auteur de "Djiha", son unique œuvre fictionnelle, il a publié cinq essais dont, "800 jours au ministère de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat", en 2009, "Les institutions de la République du Congo", en 2010, "Congo : 50 ans d'indépendance pour quel avenir ? ", en 2010, "Le moment de choisir la parole au peuple souverain", en 2015, et "Adieu Madiba ", préfacé par Denis Sassou N'Guesso, en 2016.

" L'œuvre littéraire de Gabriel Entcha-Ebia est déjà immense dans sa dimension historique, politique et juridique pour constituer un précieux héritage à la postérité. Par la plume et avec sa plume, il a gravé son nom sur le marbre des immortels, des artistes immortels dont la mort se transfigure en vie sans mort pour rire de nos larmes tandis que, eux sont devenus des dieux. Car on ne pleure pas les dieux, on les célèbre. Entcha-Ebia est à célébrer désormais ", a déclaré le président du CSLC.

La disparition de Gabriel Entcha-Ebia est une perte pour la République, a estimé le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, David Martin Obami. " Je suis resté son directeur de cabinet jusqu'à son affectation à l'étranger comme ambassadeur. C'est pour moi à la fois un aîné, un mentor et quelqu'un qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier de hautes charges de l'Etat ", se souvient-il encore.

Notons que l'illustre disparu a laissé six orphelins.