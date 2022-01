Congo-Brazzaville: Championnat national ligue1 - FC Nathaly's dans le top 5

Après quatre journées du championnat national Ligue 1, le FC Nathaly's, l'un des quatre clubs de la ligue du Kouilou/Pointe-Noire engagés à la plus prestigieuse compétition de la Fédération congolaise de football figure parmi les cinq meilleures équipes avec sept points.

Dixième la saison dernière, le FC Nathaly's a entamé sa deuxième saison en ligue1 avec une mention assez-bien. Cette jeune formation est cinquième après quatre journées du championnat avec sept points, soit deux victoires, un nul et une défaite.

Les Ponténégrins sont devancés par les Léopards de Dolisie qui mènent momentanément le peloton, l'AS Otoho d'Oyo (2e), Jeunesse sportive de Talangaï (3e) et AS BVG (4e). Ce classement justifie le leadership de Nathaly's face aux trois autres clubs de Pointe-Noire habitués de la compétition, à savoir V. Club Mokanda (6e ), l'AS Cheminots (10e ) et Nico- Nicoyé (14e). Une suprématie qui se confirme puisqu'à l'issue de la dernière saison Nathaly's occupait la 10e place devant Nico-Nicoyé, V. Club Mokanda et l'AS Cheminots, respectivement 11e, 12e et 13e.

Cependant, après une semaine de trêve, le championnat national reprend ses droits le 7 janvier. Les équipes ponténégrines prendront le train le jour d'après. Le FC Nathaly's, meilleure équipe de Pointe-Noire, recevra pour le compte de la cinquième journée AS BNG, actuel 4e. La victoire des Blanc et Bleu est plus qu'attendue pour leur permettre de gagner une marche ou de consolider leur classement étant donné que leur poursuivant, V Club, a six points et sera reçu lors de cette journée par Kondzo, à Brazzaville.

Au programme : Nico-Nicoyé affrontera Inter ; Cheminots en déplacement à Brazzaville jouera contre Etoile du Congo, 7e au classement.