Congo-Brazzaville: Culture africaine et afro-descendante - La journée sera célébrée le 24 janvier

La Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante célèbre chaque année les nombreuses cultures vivantes du continent africain et de ses diasporas dans le monde entier, les promeut comme un levier efficace au service du développement durable, du dialogue et de la paix.

C'était à l'occasion de sa quarantième session de la conférence générale en 2019 que l'Unesco a proclamé le 24 janvier Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Cette date est un hommage à la Charte de la renaissance africaine, adoptée par l'Union africaine à Khartoum, le 24 janvier 2006. En tant que source riche du patrimoine mondial commun, la promotion de la culture africaine et afro-descendante est indispensable pour le développement du continent et pour l'humanité en général.

La Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante vise à célébrer, annuellement, la culture dans son entièreté, l'histoire, les coutumes, les valeurs, les traditions africaines. Elle rend hommage à l'Afrique, berceau de l'humanité.

Outre la promotion de la culture africaine, cette journée a aussi pour objectif de sensibiliser la jeunesse africaine, dont une grande partie a abandonné malheureusement ses valeurs culturelles, tournant le dos à son histoire et à sa culture en raison de la mondialisation, voire la " macdonalisation " des mœurs et valeurs. Cela permettra à cette jeunesse africaine de prendre conscience de son terreau culturel et historique riche et divers, à travers des manifestations culturelles et artistiques intenses, des spectacles de danse, de musique, d'exposition d'art, de dégustation culinaire, etc.

A titre de rappel, les chefs d'État africains avaient déclaré l'année 2021 " Année pour les arts, la culture et le patrimoine ", pour l'Union africaine. Malheureusement, la pandémie de la covid-19 a complètement chamboulé les rendez-vous et programmes. Les manifestations et les festivités ont été reportées et la plupart des réunions se font par vidéoconférence.