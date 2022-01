Congo-Brazzaville: Cinéma - Décès de Riva Kalimazi

Passé de vie à trépas le matin du 4 janvier à l'hôpital Ngaliema center, à Kinshasa, Riva Kalimazi a joué dans le film " La vie est belle " réalisé par Mweze Ngangura et Benoît Lamy, sorti en 1986. Il campait le rôle de Mongali, cousin du personnage principal, Nkuru, joué par feu Papa Wemba.

Interviewé par Le Courrier de Kinshasa à la morgue du cinquantenaire à l'arrivée de la dépouille mortelle de Papa Wemba en provenance d'Abidjan, le 28 avril 2016, Riva Kalimazi, alias Riva Delo Pipo, réalisait que des personnages les plus en vue de La vie est belle, il ne restait plus que lui et Bibi Krubwa, Kabibi dans le film. Le fidèle ami du Nkuru yaka, qui ne l'était pas qu'au cinéma, nous rapportait une de leurs conversations à ce propos : " Il nous est arrivé, à Papa Wemba et moi, de regarder des extraits ensemble mais la dernière fois que nous avons regardé le film dans son entièreté, c'était à la Monuc vers 2005-2006.

Depuis lors, je n'arrive plus à le regarder dans son entièreté parce qu'il y a tellement de comédiens qui sont morts entre-temps. Et, je me souviens qu'après le film, il m'a dit : "Ah, Riva, Totikali lisusu mingi te na film 'ango ! (Ah, Riva, il n'en reste pas beaucoup d'acteurs de ce film !). Kaka Kabibi, yo, na nga ! (Juste Kabibi, toi et moi !)" ". Et il ajoutait, tous les autres sont partis : " Pépé Kallé, Emoro, Mama Mvuandu, Mvuandu ye moko, bango nionso bakeyi, totikali muke ! (Pépé Kallé, Emoro, Mama Mvuandu et Mvuandu lui-même, sont tous partis. Il en reste si peu) ". C'est alors que Riva nous confiait : " Entre nous, j'ai du mal à suivre le film. Il passe maintenant en boucle à la télé. J'évite de le regarder, je n'y arrive pas ". Et maintenant, c'est à son tour de tirer sa révérence. Il ne reste donc plus que la charmante Kabibi résidant en Suisse.

Riva n'a hélas !, pas survécu à son intervention chirurgicale de vendredi dernier réalisée suite à une occlusion intestinale après un séjour difficile d'un mois à Ngaliema center. Il a rendu l'âme laissant dans la consternation Barly Baruti qui a parlé au Courrier de Kinshasa de son intention de se rendre à l'hôpital le jour même. " J'avais appelé Riva mercredi pour lui annoncer mon arrivée à Kinshasa samedi.

Là, il m'a appris qu'il était mal en point. Je m'apprêtais à lui rendre visite aujourd'hui mais voilà qu'il est parti... ", nous a-t-il dit avec grand regret. Cela va sans dire quand il affirme avoir perdu un ami de longue date. " Je connaissais depuis longtemps Riva et Georges, son associé dans RG & Créatifs associés, mais nos liens se sont renforcés lors du tournage de La vie est belle ", a souligné le dessinateur qui, à l'occasion, a rappelé qu'il était le décorateur du long métrage congolais.

De la maison de repos où il séjourne depuis trois semaines à Bruxelles, Mweze Ngangura a fait savoir au Courrier de Kinshasa, la nuit de 4 janvier, qu'il était au parfum de l'état de santé précaire du regretté acteur grâce à son associé Georges Ngalula-Abranches. Le réalisateur de La vie est belle a indiqué : " J'ai eu ainsi l'occasion de suivre au jour le jour son hospitalisation à Kinshasa... Georges était très choqué de m'entendre lui dire que j'avais un mauvais pressentiment quant à la maladie actuelle de notre ami Riva ...Quoiqu'il était abattu par mes paroles, Georges a continué à jouer son rôle de Centrale téléphonique entre la famille et les nombreux amis à Kinshasa et hors du Congo ".