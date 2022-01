Afrique: CAN 2022 au Cameroun - Les chiffres clés de la compétition

Alors que la Coupe d'Afrique des nations 2022 au Cameroun débute ce dimanche 9 janvier, RFI fait le tour des chiffres clés de cette 33e édition.

0. Comme le nombre de CAN gagnées par le Sénégal. Les Lions de la Teranga, finalistes déçus en 2019 face à l'Algérie, n'ont jamais remporté la compétition. Emmenés par plusieurs joueurs de classe mondiale dont Sadio Mané, Édouard Mendy ou Kalidou Koulibaly, ils font une fois de plus partie des grands favoris du tournoi qu'ils entameront le 10 janvier face au Zimbabwe.

6. C'est le nombre de stades qui accueilleront les matches de cette CAN 2022. Le stade de Kouégong à Bafoussam hébergera les matches du groupe B, le stade de Limbé sera le théâtre de la majorité des matches du groupe F, le stade Roumdé Adjia de Garoua de ceux du groupe D et le stade de Japoma près de Douala accueillera la majorité des matches du groupe E. Les groupes A et C joueront respectivement leurs matches dans les stades Olembe et Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

8. C'est le nombre d'années que le Cameroun a finalement dû attendre pour pouvoir enfin organiser cette CAN. En 2014, la CAF lui avait attribué l'organisation de l'édition 2019 avant de lui retirer à cause de retards, notamment en matière d'infrastructures et de sécurité, pour finalement l'attribuer à l'Égypte. Le Cameroun avait alors hérité de l'édition 2021 dont l'organisation a finalement été reportée à 2022 à cause de la pandémie de Covid-19. Cette CAN 2022 est la deuxième seulement organisée par le pays après celle de 1972.

14. C'est le nombre d'équipes à avoir remporté la Coupe d'Afrique des nations au moins une fois. Avec sept victoires au compteur, c'est bien entendu l'Égypte qui arrive largement en tête du classement, suivie par le Cameroun avec ses cinq victoires finales et le Ghana qui en compte quatre.

15. En participant à cette CAN 2022, la Tunisie va prendre part à sa 15e phase finale consécutive. Un record quelle codétenait jusqu'ici avec l'Égypte et ses 14 participations consécutives de 1984 à 2010.

22. L'Égypte ne détient pas uniquement le record de victoires. Avec 22 participations à la phase finale de la CAN, c'est aussi l'équipe qui a le plus pris part à la compétition.

24. Pour la deuxième édition consécutive, 24 équipes réparties en six groupes joueront cette CAN 2022. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient ensuite pour les huitièmes de finale tout comme les quatre meilleurs troisièmes.

28. C'est une première dans la compétition, chaque équipe peut sélectionner jusqu'à 28 joueurs pour cette édition. À cause du Covid-19, les sélectionneurs ont pu élargir leur liste de joueurs convoqués afin de pouvoir parer à toute éventualité au cas où des joueurs seraient contaminés et obligés de s'isoler.

60. C'est en pourcentage le nombre de spectateurs qui pourront assister aux matches depuis les stades en fonction de leur capacité. La CAF a décidé de mettre en place une jauge limitée de spectateurs afin d'éviter tout risque de contamination au Covid-19. Les matches du Cameroun ont cependant obtenu un traitement de faveur puisque leur jauge a été relevée à 80% afin de permettre à un maximum de supporters des Lions indomptables d'assister aux rencontres.

60 000. C'est la capacité de la plus grande enceinte de la compétition. Le stade Olembe de Youndé accueillera notamment les matches du Cameroun. C'est également là-bas que se dérouleront la cérémonie d'ouverture, une demi-finale et la finale de la compétition le 6 février prochain.