Cote d'Ivoire: Restructuration du RHDP - Yaya Fofana (MFA) pour la mise en place des organes centraux sur la base de quota, appliqué depuis 2005

Dans son message de nouvel an qu'il a adressé aux ivoiriens en général et aux militants de son parti en particulier dont nous avons reçu copie le mardi 4 janvier 2022 Yaya Fofana, président par intérim du Mouvement des forces d'avenir (MFA ) a salué la mise en place du comité de structuration du RHDP .

Yaya Fofana a souhaité que celle-ci conduise à la mise en place des organes centraux sur la base de quota, appliqué depuis 2005, afin que ces structures soient l'expression de la véritable histoire et de la composition du RHDP.

Il a recommandé la mise à la disposition des militants et du peuple en général des statuts et règlement du RHDP pour être en conformité avec la loi fondamentale et dans un souci de transparence ainsi que la participation pleine et entière du MFA , aux activités et à la gouvernance du RHDP.

Par ailleurs, il a demandé aux militants de son parti de continuer de lui faire confiance.

" L'année 2021 devrait être pour les militants du MFA, celle du rendez-vous de la construction d'un parti solidaire, de consolidation du vivre ensemble, de la démocratie et du raffermissement de nos liens au sein du RHDP. Malheureusement, bien au contraire, elle a stigmatisé notre formation politique, parce qu'elle a été émaillée d'une situation de mauvaise gouvernance, d'injustice et de prévarication entrainant en conséquence la déstabilisation ainsi que la fragilisation des instances de base du parti. Une telle situation qui a mis le MFA, notre parti dans l'incapacité d'assumer et de jouer pleinement son rôle dans le processus de construction d'une nation de développement et de prospérité ", a-t-il déploré .