Cote d'Ivoire: Perception des droits d'auteur - Le Burida et la mairie d'Abobo mutualisent leurs efforts

Le directeur général du Bureau ivoirien du droit d'auteur (Burida) Karim Ouattara et la mairie d'Abobo représenté par son 3ème adjoint au maire Koné Siaka, ont signé, le mardi 04 janvier 2022, une convention de partenariat. C'était à la mairie de ladite commune.

Le Burida et la mairie d'Abobo, ont ainsi décidé de se rapprocher en vue de mutualiser leurs efforts. Et ce, dans le cadre de l'exécution de l'action 1 de l'axe 2 du plan d'action stratégique initié par la direction général et adopté par le conseil de gestion et de restructuration en mars 2020. Il s'agit ainsi d' " Elargir l'assiette de perception en vue d'accroitre les ressources " de la maison des artistes.

Cette convention porte essentiellement sur la mise en œuvre de celle signée le 24 août 2020 avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci). Cette faitière devrait faciliter l'exercice des missions du Burida sur toute l'étendue du territoire national. Cette disposition prévoit en son article 4. 2 que des contrats individuels soient passés avec les ville et commune. Et ce, pour une collaboration effective des services municipaux avec le Burida dans l'exécution de leurs activités sur le ressort territorial de la ville ou de la commune concernée.

" Cette convention permettra, à terme, qu'aucun centimètre de notre pays ne soit épargné, en termes de prospection des utilisateurs d'œuvres de l'esprit et de perception de redevance de droit d'auteur et de droit voisin. A terme donc, le Burida devrait enregistrer et récolter plus de redevance à distribuer avec, par voie de conséquence, plus de revenus aux artistes ", a indiqué Karim Ouattara.

Poursuivant, il a levé un coin du voile sur le contenu de la collaboration. " Cette convention aura pour but de prospecter pour l'identification et le recensement de tous les exploitants occasionnels et permanents des œuvres littéraires et artistiques faisant partie du répertoire du Burida, de recouvrement des redevances de droit d'auteur et des droits voisins auprès d'exploitant occasionnel, de lutter contre le piratage des œuvres littéraires et artistiques ", a décliné le directeur général.

Le représentant du maire d'Abobo Koné Siaka a exprimé sa satisfaction pour la signature de cette convention et a assuré le Burida de l'entière collaboration de sa commune. " Cette convention va nous permettre d'avoir désormais un cadre formel de collaboration qui permettra de renforcer les liens entre la mairie et les artistes de Côte d'Ivoire. En tant que maire, nous sommes gestionnaires des cités et pour qu'une cité soit vivante, rayonnante, il faut qu'il y ait de l'animation citoyenne et artistique. Donc, si nous voulons avoir des cités rayonnantes, il nous faut impérativement faire en sorte que les artistes rayonnent eux-mêmes dans leur vécu quotidien ", a-t-il soutenu.

Le 3e adjoint au maire, a également réaffirmé son soutien, et celui du ministre d'Etat, Kandia Camara, maire d'Abobo aux artistes de Côte d'Ivoire, de sa disponibilité à œuvrer pour leur bien-être.