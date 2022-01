Cote d'Ivoire: Conseil de l'Entente - Installé, Marcel Amon-Tanoh promet de mériter la confiance

Nommé secrétaire exécutif du Conseil de l'entente, Marcel Amon Tanoh a effectivement pris place dans son nouveau fauteuil après la passation de charge qui s'est tenue entre lui et Patrice Kouamé, le secrétaire exécutif sortant, le mardi 04 janvier 2021.

Lors de la cérémonie de passation de charge au siège de l'institution sous-régionale, à Cocody II-Plateaux, le ministre auprès de la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora en charge de l'intégration africaine, Alcide Djédjé a salué le travail accompli par le secrétaire exécutif, Patrice Kouamé durant ces deux mandats.

" Je voudrais vous féliciter pour l'efficacité de votre action à la tête de notre institution et saluer le travail remarquable réalisé par tout le Secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente. Depuis le 1er janvier 2012, date officielle de votre première prise de fonction, vous avez su imprimer et imposer le tempo qu'il fallait au Conseil de l'Entente qui avait malheureusement connu une longue période léthargie...", a-t-il révélé.

Pour le ministre Alcide Djédjé, le travail du président sortant a permis, de reposer l'institution sous-régionale, et d'accroître son impact dans le développement socio-économique de l'espace communautaire. Puis d'ajouter qu'il se réjouit du choix porté sur la personne d'Amon- Tanoh à ce poste, vu le parcours de l'ancien ministre des Affaires Etrangères. Aussi a-t-il fait savoir son optimisme quant à la réalisation des ambitions des chefs d'Etat et de gouvernements.

Notamment, sur l'harmonisation et la coordination des politiques régionales avec la Cedeao et l'Uemoa, la poursuite des projets structurants et intégrateurs à impact direct sur les populations et la poursuite des efforts en vue de l'instauration d'un climat de paix et de sécurité dans l'espace communautaire en proie à la menace terroriste.

Reconnaissant envers les chefs d'Etat de l'espace Entente pour sa nomination, Marcel Amon-Tanoh dit s'engager à tout mettre en œuvre pour réussir sa mission et aider à l'amélioration des conditions de vie des populations et à la promotion de la paix et du dialogue entre les pays membres. " Je voudrais avant tout propos, exprimer toute ma gratitude et mes remerciements au président de la République de Côte d'Ivoire, S.E.M Alassane Ouattara qui a bien voulu me renouveler sa confiance en me proposant à ses pairs en qualité de secrétaire exécutif du Conseil de l'entente.

Je voudrais également remercier les présidents des pays membres. Je ferai en sorte de mériter cette confiance et de creuser les sillons déjà tracés par mon prédécesseur que je tiens à féliciter pour le travail accompli. Nous allons nous employer à relever les défis futurs au bénéfice des pays et des populations du point de vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. (...) C'est une fierté de présider à cette institution. Nous allons nous mettre au travail dès cet après-midi ", a-t-il déclaré.