Cote d'Ivoire: UNESCO - Diversité culturelle et cohésion sociale - Akissi Delta sensibilise dans les marchés d'Abidjan

Porter le message de la cohésion, c'est l'objectif de la tournée qu'a effectuée, le 30 décembre, l'actrice et réalisatrice ivoirienne Akissi Delta, dans les marchés d'Aboboté, d'Anono et de Marcory.

L'ambassadrice de l'Unesco pour la paix a, dans un langage de proximité, expliqué aux commerçantes les enjeux de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble, au-delà des clivages et barrières ethniques ou régionales. Cette campagne initiée par le bureau local de l'Unesco, l'Unicef et le Pnud vise à contrer la montée des discours d'incitation à la haine dans les communautés et dans le secteur informel.

Elle s'adresse spécifiquement aux commerçantes "mamies" des grands marchés. L'initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé " Les jeunes comme moteurs de prévention des discours de haine et des conflits socio-politiques et communautaires ", financé par le Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix (Un-Pbf). Les marchés en Côte d'Ivoire sont, en effet, des lieux de rencontre et de rassemblement de diverses communautés et nationalités. Ils constituent, par conséquent, un cadre idéal pour mener la sensibilisation et la prévention des actes discriminatoires et des discours de haine communautaires. Par cette initiative, l'Unesco veut promouvoir la liberté d'expression et le respect de la diversité culturelle.