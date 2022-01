Afrique: CAN 2021 - "Nous allons au Cameroun avec beaucoup d'ambitions et d'envie", Kalidou Coulibaly, capitaine des "Lions"

Kalidou Koulibaly a estimé que l'équipe nationale du Sénégal ira avec beaucoup d'ambition et d'envie à la CAN Cameroun 2021. Le capitaine des Lions entend revenir de la compétition avec le trophée et avec la fierté d'avoir accompli sa mission. "Manko Wouti ndamli, c'est notre crédo", tranche le capitaine de Napoli.

"Nous sommes prêts. Nous avons une considération de notre mission. Celle de défendre les couleurs de notre pays et les vertus de sa jeunesse qui est le courage, le patriotisme et l'abnégation. Comme nos soldats, les Jambars, on nous tue mais on ne nous déshonore pas. Nous allons au Cameroun avec notre abnégation", ajoute-il.

"Nous y allons avec beaucoup d'ambitions et d'envie. Nous y allons avec la gagne pour emprunter le jargon du football. Nous reviendrons avec la fierté de la mission accomplie", a-t-il déclaré à la cérémonie de réception du drapeau national des mains du président Macky Sall, hier, mardi 4 janvier.

Le défenseur international sénégalais dit apprécier les efforts qui ont été consentis par l'Etat pour accompagner l'équipe du Sénégal.

"Monsieur le Président de la République, au risque de froisser votre humilité, nous tenons à saluer votre accompagnement permanent à nos côtés, vous déplaçant à la Coupe du monde ou à la dernière Can en Egypte. Soyez grandement remercié. Mes coéquipiers et moi apprécions à sa juste valeur tout ce que vous faites avec votre gouvernement surtout pour la jeunesse du pays. Vous êtes indiscutablement le premier Lion. Nous sommes honorés de recevoir de vos mains l'étendard de notre nation pour le hisser le plus haut possible au sommet du football africain", indique-t-il avant de solliciter les prières pour la victoire finale.

"Nous sollicitions pour cela vos prières, celles du peuple sénégalais à l'unisson afin que notre nation connaisse l'ivresse de la victoire en football et sur une grande compétition", a-t-il ajouté.