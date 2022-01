Burkina Faso: Alternative citoyenne - 60 000 parcelles pour apurer le passif foncier

Alternative de veille citoyenne des acteurs économiques pour le développement de la patrie a organisé le mardi 4 janvier 2022 à Ouagadougou une conférence de presse. Le nouveau gouvernement, l'effort de guerre et le passif foncier étaient les sujets à l'ordre du jour. Sur la question foncière, l'Alternative a signé, avec d'autres associations, un protocole d'accord pour accompagner le gouvernement avec 60 000 parcelles.

Nommé le 10 décembre 2021 par le président du Faso, Roch Kaboré, le nouveau Premier ministre, Lassina Zerbo, n'a pas tardé à former son gouvernement, composé de 25 membres. Un gouvernement de combat, selon Alternative de veille citoyenne des acteurs économiques pour le développement de la patrie, afin de faire face à l'hydre terroriste. De l'avis du président d'Alternative, Saïbou Koanda, leur appel a été entendu puisque le gouvernement resserré mis en place s'apparente tout naturellement à un gouvernement de combat. Pour lui, ce nouveau gouvernement est le premier " vrai " gouvernement du président Kaboré depuis son arrivée au pouvoir. " Quand on regarde sa composition, on se rend compte que ce sont des personnes aguerries qui ont été appelées. Ce sont des Hommes de missions qui sont là ", a-t-il affirmé.

En outre, l'Alternative a salué l'initiative de l'effort de guerre annoncée par le président du Faso car elle fait partie des premières OSC à avoir demandé la mise en place d'une telle initiative. Elle se dit prête, par la voix de son président, à donner sa contribution pour soutenir l'effort de guerre. Pour ce faire, elle attend que le gouvernement mette en place une structure qui sera chargée de collecter les fonds. " L'Alternative jouera son rôle de veille citoyenne pour éviter que l'argent récolté serve à enrichir des personnes de mauvaise foi. A ce propos, nous allons accompagner le président du Faso dans l'opération mains propres ", a-t-il indiqué.

Il s'est également penché sur l'utilisation à des fins abusives des réseaux sociaux dans notre pays. De ce fait, il a annoncé une campagne de sensibilisation des populations aux risques d'une mauvaise utilisation de ces médias. " Les réseaux sociaux sont une arme de destruction massive. D'ailleurs nous avons demandé l'adoption d'une loi contraignante en rapport avec l'utilisation de ceux-ci ", a relevé le président.

En ce qui concerne la question foncière, Alternative, en collaboration avec l'association Namanegzaanga pour le droit au logement, a entrepris une démarche en vue de trouver une solution définitive au passif foncier. Pour cela, les deux ont signé un protocole d'accord avec l'Association et le Syndicat des promoteurs immobiliers, respectivement l'APIB et le SYNAPIB, pour accompagner le gouvernement avec 60 000 parcelles.

Selon le président d'Alternative, leur structure va accompagner le gouvernement et surtout le ministère du Commerce pour trouver des solutions à la vie chère. En outre, pour le ministère de la Transition écologique et de l'Environnement, Alternative nourrit, à l'en croire, un grand projet de lutte contre la déforestation et la coupe abusive du bois.

Pour un Burkina de paix, Saïbou Koanda a demandé, entre autres, la renégociation de tous les accords militaires, sanitaires, monétaires, politiques, commerciaux et de tous les accords signés en 1959 avec la France. A cela s'ajoute un réveil patriotique de tous les Burkinabè pour sauver le patrimoine légué par les ancêtres et enfin l'instauration du service militaire obligatoire à partir de 18 ans.