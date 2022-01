Niger: Saisie de 200 kg de cocaïne au Niger - Un maire dans la mafia

Le maire était un véritable narcotrafiquant. Manifestement il faisait dans le dur : pas du hachich mais de la cocaïne.

La police nigérienne a en effet réalisé une saisie record de quelque 200 kg de cette poudre blanche au poste de Tourayyat, à quelques kms de la frontière Agadez séparant de libye. Un grand coup donc s'il en est.

Et l'événement tient à la fois à la quantité de drogue saisie et à l'identité du parrain. De longues filatures auraient permis de prendre dans la nasse le sieur Charou Ramadan, qui n'est autre que le maire de la commune rurale de Fachi, et son chauffeur. Et le bourgmestre fraîchement élu, pour ses livraisons, n'a pas trouvé mieux que d'utiliser sa voiture de fonction à bord de laquelle les fins limiers ont découvert 199 briquettes dont la valeur est estimée à 9 millions de dollars, soit 40,5 milliards de francs CFA. Un véritable pactole donc avec cocarde républicaine, il n'était pas à son premier coup.

Et on espère que celui qui médite sur son sort dans les locaux de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), subira la rigueur de la loi.

Voici en effet un élu local qui mérite l'échafaud, car non seulement il contribue à détruire une partie de la jeunesse nigérienne, même si l'essentiel était destiné à l'exportation vers le sud libyen.

Mais si ça se trouve, il alimentait consciemment ou inconsciemment le terrorisme dans lequel le Niger est englué depuis une bonne décennie. On ne serait donc pas étonné que d'une " simple " affaire de stupéfiant on débouche sur une connexion avec de prétendus djadhistes qui écument toute la bande sahélo-saharienne. Car, c'est bien connu, le terrorisme et les trafics divers, qu'il s'agisse de la drogue, de la cigarette et même des êtres humains, se nourrissent l'un de l'autre.