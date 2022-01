Afrique: CAN 2021 - 2,9 milliards pour le vainqueur

Les 24 équipes qualifiées pour la 33e édition de la Can seront en compétition pour le trophée, mais également pour la cagnotte mise en jeu. Pour cette édition qui se dispute au Cameroun, le vainqueur empochera 4,5 millions d'euros (2,9 milliards de FCfa). Un chèque d'une valeur plus conséquente que celui qui avait été offert à l'Algérie, lors de son sacre en 2019, et qui était de 3,96 millions d'euros (2,59 milliards de FCfa).

La sélection finaliste empochera 2,64 millions d'euros (1,72 milliard de FCfa) et celle classée troisième se verra attribuer 2,2 millions d'euros (1,44 milliard de FCfa). Les sélections qui atteindront les demi-finales auront droit à une prime de 2,2 millions d'euros (1,44 milliard de FCfa) chacune, alors que les quarts de finaliste se verront offrir, chacun, un chèque de 703 361 euros (460,7millions de FCfa).

Le taux de remplissage des stades fixé par la Caf

Les stades ne seront pas totalement pleins au Cameroun durant la compétition. En raison de la situation sanitaire, la Confédération africaine de football (Caf) a fixé le taux de remplissage des stades durant la compétition.

Les jauges suivantes seront ainsi appliquées jusqu'à nouvel ordre : 80 % de la capacité des stades lors des matches de l'équipe du Cameroun et 60 % lors de ceux des autres équipes. Ce qui signifie que pour le match d'ouverture, par exemple, entre le Cameroun et le Burkina Faso, le stade d'Olembé devra accueillir 48 000 supporters pour les 60 000 places disponibles. Une mesure qui vient en complément de celles préventives déjà adoptées, soit la vaccination et le test obligatoire pour tout supporter qui veut entrer dans un stade.