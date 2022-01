Maroc: INDH - Quinze projets de 28 MDH pour le renforcement des services de base à Taza

Taza — Quinze projets d'un investissement global de plus de 28 Millions de DH ont été programmés, entre 2019 et 2021 au niveau de la province de Taza, dans le cadre du développement des infrastructures et de l'accès aux services de base dans les territoires sous équipés.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme de rattrapage du défit en matière des infrastructures et des services de base dans les territoires sous équipés de la troisième phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH). Ils ont porté sur le renforcement des secteurs de l'eau, des routes, de l'éducation et de la santé.

Selon la division de l'action sociale (DAS) de la province de Taza, ces projets ont permis notamment l'approvisionnement en eau potable de 7.342 personnes, l'acquisition des bus de transport scolaire au profit de 200 élèves et la réhabilitation d'un centre de santé et d'une route rurale.

Ces actions font partie de 256 projets d'un investissement de plus de 163,8 millions de DH (MDH) programmés dans la province de Taza, entre 2019 et 2021, dans le cadre de la troisième phase de l'Initiative .

Le développement des infrastructures et l'accès aux services de base ont été les priorités des Phases I et II de l'INDH. Plus de 80% des ressources budgétaires y ont été alloués. La Phase III entend poursuivre cet effort et contribuer à réduire les inégalités encore existantes tant au niveau social que territorial, notamment dans cinq secteurs prioritaires.