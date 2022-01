Cote d'Ivoire: District du Denguélé - Adama Kamara engage des actions de développement

Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a séjourné, du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022 dans le Denguélé, sa région natale. Le député d'Odienné a célébré les fêtes de fin d'année aux côtés de ses parents.

Outre les moments festifs et de partage qui ont meublé son séjour, Adama Kamara a mené plusieurs actions de développement au profit des populations locales. Il a présidé la cérémonie de lancement des activités de la Coopérative des jeunes agriculteurs et éleveurs du Kabadougou et l'investiture des dirigeants de cette structure.

Il a également investi la Coopérative des femmes du district. Le ministre a fait don, dans la foulée, de 100 hectares de terres cultivables, de tracteurs et d'une somme de 10 millions de Fcfa pour le démarrage d'un projet agricole.

Le député d'Odienné a surtout pris l'engagement d'être davantage aux côtés de ses "parents", de les assister et de les accompagner dans la réalisation de projets d'autonomisation.

Adama Kamara a, par ailleurs, offert 408 ordinateurs et tablettes aux meilleurs écoliers et élèves du Kabadougou, et 268 ordinateurs et tablettes à ceux du Folon. Aux femmes, il a distribué des vivres, des pagnes, des bouteilles de gaz. Les forces de l'ordre ont reçu des engins et la Chambre régionale des métiers a été dotée d'un scanneur de diagnostic automobile.

Aubin Tapé, le directeur de cabinet adjoint d'Adama Kamara, a, en son nom, présidé, à Niamasso, à 15 km d'Odienné, la cérémonie de lancement officiel de l'enrôlement des bénéficiaires des filets sociaux et de la Couverture maladie universelle (Cmu).

En guise de cadeau de fin d'année, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a offert, dans la nuit de la Saint-Sylvestre, un concert de l'artiste Tiken Jah Fakoly aux populations du district du Denguélé à Odienné.

Le 1er janvier 2022, jour anniversaire du Président de la République, Alassane Ouattara, le ministre-député a organisé une lecture coranique, suivie de bénédictions à la grande mosquée d'Odienné. La cérémonie a mobilisé près de 300 imams.

Adama Kamara a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage au Chef de l'Etat. Il a invité l'ensemble des cadres et élus du Denguélé à s'unir autour d'Alassane Ouattara pour la réussite des grands projets engagés pour la région.

Selon le député d'Odienné, c'est une occasion pour remercier Dieu pour ses bienfaits à l'endroit de la population de Côte d'Ivoire.