Cote d'Ivoire: Ligue2 - L'Africa enregistre sa deuxième victoire contre l'Us Fermiers

Les supporters de l'Africa ont retrouvé le sourire, hier, au stade Robert Champroux de Marcory. Leur club a enregistré sa deuxième victoire de la saison contre l'Us Fermiers, en match en retard de la 2e journée de la Ligue2.

Un doublé de l'attaquant Sow Gaoussou a suffi au bonheur des Aiglons qui, grâce à cette performance, entrevoient avec beaucoup d'optimisme la suite de la compétition.

Depuis l'ouverture de la saison, les choses n'ont pas été faciles pour les joueurs du coach Alain Gouaméné. Après avoir arraché le nul in extremis, samedi dernier, contre Issia Wazy (1-1), la pression était sur les épaules de Coulibaly Zana et ses coéquipiers qui ne pouvaient se permettre une autre contre-performance. Poussés par leurs supporters, ils ont mis la pression, d'entrée, sur leur adversaire, mais dans la finition, les options étaient approximatives pour les Vert et rouge. Malgré une légère domination en première période des Aiglons, c'est sur le score vierge de (0-0) que les deux équipes sont rentrées dans les vestiaires.

La deuxième mi-temps sera plus spectaculaire, surtout avec une équipe de l'Africa qui a élevé son niveau de jeu et la pression a fini par payer. Car, à la 51e, Sow Gaoussou ouvre le score. Piqué dans son amour-propre, l'Us Fermiers tente de refaire son retard, mais s'expose aux contres des Vert et rouge. Quatre minutes avant le coup de sifflet de final, c'est-à-dire à la 86e, le même Sow Gaoussou va assommer définitivement son adversaire (2-0). Une victoire méritée pour les Aiglons qui leur permet de compter désormais 7 points (2 victoires, 1nul, 1défaite) et d'occuper la 4e place. Trois points séparent l'Africa de Yamoussoukro Fc, le leader du Groupe B, qui lui totalise 10 points.