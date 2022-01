Afrique de l'Ouest: BRVM - Montée en gamme des transactions des investisseurs depuis le début de l'année 2022

Les transactions opérées au niveau de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) par les investisseurs ont connu une montée en gamme depuis le début de l'année 2022.

La séance de cotation de ce mercredi 5 janvier 2022 n'a pas échappé à la règle. La valeur totale des transactions enregistrée s'est en effet établie à 155,992 millions de FCFA à la fin de la séance du lundi 3 janvier, puis 446,622 millions de FCFA le mardi 4 janvier avant d'atteindre 787,788 millions de FCFA ce mercredi 5 janvier 2022. Cela dénote le degré de confiance des investisseurs à l'endroit du marché financier régional.

Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions, elle a terminé la séance de cotation en baisse de 20,151 milliards de FCFA à 6036,756 milliards de FCFA contre 6056,907 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 5,354 milliards de FCFA à 7229,595 milliards de FCFA contre 7234,949 milliards de FCFA lors de la séance précédente.

Au niveau des indices, on note toujours une situation contrastée. L'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) enregistre ainsi une progression de 0,43% à 154,55 points contre 153,89 points la veille. Par contre, l'indice composite (indice général de la Bourse) qui a enregistré un repli de 0,33% à 200,66 points contre 201,33 points précédemment.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,25% à 1 110 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 6,36% à 5 850 FCFA), ETI Togo (plus 5,00% à 21 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 5,00% à 945 FCFA) et Total Côte d'Ivoire (plus 4,50% à 2 090 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Coris Bank International Burkina Faso (moins 7,47% à 9 910 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 6 210 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 5,26% à 900 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 3,64% à 10 600 FCFA) et Servair Abidjan (moins 3,16% à 1 685 FCFA).