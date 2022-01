Cote d'Ivoire: Optimus et Assuraf lancent une plateforme digitale en assurance

Malgré un besoin évident en termes d'assurance, le marché de l'assurance en Côte d'Ivoire a un potentiel énorme avec un taux de pénétration qui atteint à peine 2%. Optimus souhaite favoriser l'accès à l'assurance et procède ainsi au lancement de sa plateforme digitale d'assurance www.optimus-ci.com (ou ci.assuraf.com ) ce mercredi 5 janvier 2022 à Abidjan.

Selon un communiqué de presse, à travers cette nouvelle solution digitale développée en partenariat avec Assuraf, insurtech panafricaine basée à Dakar, Optimus veut tirer profit de l'innovation numérique pour faciliter l'accès à l'assurance en Côte d'Ivoire. Cette plateforme digitale est en phase avec les attentes des consommateurs car elle offre un service simple, rapide et sécurisé, qui s'adresse à tous ceux qui souhaitent comparer les primes, souscrire ou renouveler simplement leurs assurances (automobile, moto, voyage, habitation, vie ) 7jours/7, en quelques minutes sans se déplacer et à n'importe quel moment avec un accès à internet partout en Côte d'Ivoire", lit-on dans le document.

Grâce aux nouvelles technologies, la plateforme digitalise en effet toute la chaîne de valeur dans le secteur de l'assurance : du devis au service clientèle, en passant par la souscription, au paiement et la déclaration des sinistres. Optimus envisage lancer d'autres produits en 2022 et atteindre 10 000 clients dans 12 mois. A terme, Optimus espère développer l'inclusion financière en favorisant l'accès à l'assurance à tous et devenir un acteur majeur du marché d'ici 2025.

Fondée en 2018 et basée à Abidjan, Optimus est la première société ivoirienne de conseil et de courtage en assurance à s'être spécialisée sur le segment des petites et moyennes entreprises (Pme) et se positionne aujourd'hui sur le digital pour favoriser l'accès à l'assurance en tirant profit de l'innovation numérique pour faciliter le quotidien des assurés. Au quotidien, Optimus accompagne des entrepreneurs, des PME et TPE avec des solutions d'assurances en partenariat avec plusieurs compagnies d'assurances de référence. Optimus ambitionne de devenir une référence locale avec une ouverture internationale en apportant des services à valeur ajoutée et en développant des solutions inclusives sur la durée.