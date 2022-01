Sénégal: Attaqué de tout bord pour sa proposition de monnaie locale à Ziguinchor - Sonko peut compter sur la Conférence des leaders de YAW

La sortie du candidat de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) aux élections du 23 janvier prochain, dans la capitale du Sud du pays, notamment celle relative à sa proposition d'une monnaie locale pour sortir les Ziguichorois de la pauvreté, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Cette fois-ci, le leader de Pastef/Les Patriotes peut bien compter sur la Conférence des leaders de YAW.

Dans un communiqué rendu public ce jour, mercredi 05 janvier 2022, ladite conférence explique que la proposition de Ousmane Sonko est partie d'un constat.

"Dans notre pays et surtout dans les régions périphériques dont la Casamance, l'économie domestique et les activités considérées comme informelles, ne sont pas prises en compte, bien qu'elles soient une condition indispensable au fonctionnement de l'économie formelle, en satisfaisant des besoins et en créant des emplois que l'économie capitaliste ne prend pas en charge. Ces activités sont aux mieux perçus comme relevant d'une économie souterraine et illégale et sont ainsi rejetées en dehors de la sphère économique, précisément parce qu'elles ne s'ajustent pas au paradigme associant l'entreprise - privée ou publique - et le travail salarié", peut-on lire sur la note.

Estimant ainsi que leur candidat à Ziguinchor voudrait relever le défi "en reconnaissant et amplifiant ces formes plurielles d'entreprises et en introduisant de nouvelles, afin d'appuyer des comportements coopératifs solidaires, responsables devant la société", la Conférence des leaders de YAW trouve que:

"C'est dans ce cadre que le candidat de la coalition Yewwi Askna Wi (YAW) à Ziguinchor, dans son programme, évoque la question de la monnaie complémentaire locale MCL parfois appelée monnaie sociale. Les économistes savent bien qu'il s'agit là de la règle plutôt que d'exception : près de 10 000 formes de paiement ont été identifiées en 2020 dans 198 pays. La jeune génération des Digital Natives sénégalaise connaissent bien par exemple la monnaie du BITCOIN utilisée ici comme partout presque dans le monde".