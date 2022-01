Cote d'Ivoire: 1er conseil des ministres de 2022, Achi au président ouattara - "Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko continuent chaque jour de guider nos pas"

document

Le mercredi 5 janvier 2022, l'ordre du jour du premier conseil des ministres de l'année 2022 de l'équipe gouvernementale conduite par le Premier ministre Patrick Achi, a été consacré à la présentation des vœux au Président de la République, Alassane Ouattara. Occasion pour le chef du gouvernement de rendre à nouveau hommage aux défunts Premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko , inscrivant à nouveau son action et celle de son gouvernement dans leur sillage, sous la conduite du Président de la République.

"Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko continuent chaque jour de guider nos pas", a dit le chef du gouvernement le mercredi 05 janvier 2022, lors des échanges de vœux entre le gouvernement et le chef de l'État à l'occasion du premier conseil des ministres de l'année 2022. Ci dessous l'intégralité du message du Premier ministre , Patrick Achi, qui s'est également engagé à rendre réel l'engagement du chef de l'État, contre la corruption et pour la promotion de la bonne gouvernance.

- Excellence Monsieur le Président de la République ;

- Madame et Messieurs les Ministres d'Etat ;

- Monsieur le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République ;

- Messieurs les Ministres auprès du Président de la République ;

- Mesdames et Messieurs les Ministres ;

- Monsieur le Ministre Délégué ;

- Madame et Messieurs les Secrétaires d'Etat ;

- Madame le Secrétaire Général du Gouvernement ;

- Mesdames et messieurs,

Excellence Monsieur le Président de la République,

C'est animée d'une joie sincère, que l'équipe gouvernementale que j'ai l'honneur de conduire, se rassemble ce matin autour de vous, à ce premier Conseil des Ministres de l'année consacré aux échanges de vœux traditionnels.

Permettez-moi ainsi, Excellence Monsieur le Président de la République, de vous adresser au nom du Gouvernement et en mon nom propre, nos vœux les meilleurs pour cette année 2022, des vœux de Santé, de Paix et de Bonheur pour vous, votre Epouse Madame la Première Dame Dominique OUATTARA, ainsi que pour toute votre famille et tous vos proches.

Que Dieu tout-puissant puisse continuer de vous accorder sa faveur et sa protection pour l'œuvre de développement économique que vous accomplissez à la tête de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Après la perte douloureuse du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly en 2020, l'année qui vient de s'achever fut marquée par une autre soudaine et dure épreuve, pour vous-même comme pour nous tous, avec la perte du Premier Ministre Hamed Bakayoko, le 10 mars dernier.

Je veux ici saluer la mémoire de nos frères, ces serviteurs talentueux de l'État et de la nation, engagés à vos côtés pour servir la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens.

Ils continuent chaque jour de guider nos pas, nous obligeant à nous dépasser, pour honorer leurs efforts.

"Nous avons su maintenir les grands équilibres macroéconomiques et budgétaires"

Excellence Monsieur le Président de la République,

Après la tenue d'élections législatives historiques, par leur inclusion, leur pluralisme et leur transparence, le 6 mars 2021, l'équipe Gouvernementale formée sous votre haute autorité a amorcé la mise en œuvre de la vision 2030 et de votre programme de société " La Côte d'Ivoire Solidaire ", plébiscité par les Ivoiriens lors des dernières élections.

En dépit de la conjoncture budgétaire difficile des deux dernières années, due principalement à la gestion de la pandémie, nous avons su maintenir les grands équilibres macroéconomiques et budgétaires.

L'action du Gouvernement a été soutenue par des réformes ambitieuses et multisectorielles. Elles ont touché les infrastructures sociales essentielles, la santé, l'éducation et la formation, mais aussi le transport et l'urbanisme, le logement, le renforcement du dialogue avec le secteur privé, le développement des ressources animales et halieutiques et l'adoption en Conseil des Ministres du projet de loi portant création et organisation du pôle pénal économique et financier et des trois derniers projets de loi qui parachèvent la réforme du Code de la Famille.

Elles n'ont pas oublié enfin l'avenir, avec la nouvelle politique forestière, l'innovation et l'économie numérique, la culture et les industries créatives, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes.

Des réponses adaptées et réactives apportées aux crises

Excellence Monsieur le Président de la République,

Au cours de l'année écoulée, vos orientations éclairées et votre soutien constant ont également permis au Gouvernement de traverser des périodes exigeantes, en faisant face aux crises qui pouvaient se présenter et en y apportant, du mieux possible,

des réponses adaptées et réactives. Je veux ici mentionner :

- La gestion de la crise sanitaire, avec l'accélération constante de la vaccination qui permet à la Côte d'Ivoire de présenter aujourd'hui l'un des meilleurs taux de vaccination de la sous-région, un succès qu'il nous faut encore amplifier face aux menaces des nouveaux variants, tout en poursuivant le respect strict des gestes barrières ;

- La crise de l'électricité, qui a pu être surmontée en préservant un équilibre entre la desserte des ménages, des entreprises et de la demande extérieure ; tout en opérant le renforcement de nos capacités de production tant structurelles que d'urgence ;

- L'eau potable, avec les efforts entrepris pour la desserte de plusieurs points critiques dans des sous-quartiers d'Abidjan et à l'intérieur du pays ;

- L'assainissement, avec les efforts également entrepris pour prévenir les risques d'inondations et de glissements de terrain ;

- La reprise attendue du dialogue politique ;

- Enfin, les menaces terroristes face auxquelles nos forces de défense et de sécurité affichent une résistance remarquable, grâce à votre leadership et au renforcement constant de leurs moyens techniques et humains.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Au-delà des grands enjeux de notre Nation, permettez-moi au nom des membres du Gouvernement, de saluer votre leadership puissant et constant, sur les grands enjeux sous-régions et internationaux, contribuant au nouveau rayonnement africain et mondial de la Côte d'Ivoire.

En guise d'illustration, je voudrais rappeler votre plaidoyer à l'occasion de la 20ème reconstitution des fonds de l'Association Internationale de Développement- IDA de la Banque Mondiale qui vient d'être bouclée sur un succès historique de 93 milliards de dollars US mais également votre apport inestimable aux solutions de crise dans certains pays frères de notre sous-région.

Accélérer en 2022 tous les projets de réforme et de modernisation en cours

Excellence Monsieur le Président de la République,

Lors de votre adresse à la Nation le 31 décembre, vous avez donné les principales orientations de l'action gouvernementale pour cette année 2022, autour de trois priorités majeures, directement issues de votre vision 2030 et du PND 2021-25 la développant : la transformation de notre économie d'abord, l'emploi de notre jeunesse ensuite, la bonne gouvernance de notre État comme de notre société enfin.

Ainsi, en ce qui concerne la transformation de notre économie,

il s'agira en 2022 d'accélérer tous les projets de réforme et de modernisation en cours. Au premier chef desquels ceux concernant la modernisation de notre agriculture, mais aussi le développement de nos infrastructures économiques structurantes, en vue de toujours améliorer la compétitivité de notre économie comme la qualité des services délivrés aux usagers.

Nos efforts porteront également sur le développement des infrastructures industrielles, notamment les zones industrielles d'Abidjan et celles jouxtant les grandes villes de l'intérieur du pays, souvent dédiées aux secteurs de la transformation de nos matières premières, mais également les zones économiques spéciales et les zones économiques portuaires.

Le développement de ces infrastructures industrielles, et les bassins d'emploi puissants qu'elles structureront durablement, s'intègre pleinement dans votre vision d'un développement régional toujours plus équilibré pour la Côte d'Ivoire, permettant de mieux structurer l'espace économique national comme l'aménagement du territoire, en promettant à chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien, une même qualité de vie, quel que soit l'endroit où il naît, grandit et choisit de bâtir son foyer et son destin.

Pour soutenir la transformation de nos matières premières agricoles et minières au plus près des zones de production, nous veillerons à mettre en place un écosystème adapté et des systèmes publics d'amorçage du secteur privé, pour mieux favoriser une dynamique économique locale, créatrice d'emplois pour les jeunes comme pour les femmes.

A cet effet, le Gouvernement entreprendra des réformes aux plans institutionnel, financier et opérationnel en vue de promouvoir et soutenir les PME nationales, via le programme dit des " champions nationaux ", ainsi que des chaines de valeurs entières, parmi la dizaine de secteurs stratégiques identifiés pour le renforcement de notre économie et de ses capacités exportatrices.

Parallèlement, l'action du Gouvernement tendra à renforcer les bases structurelles des activités de production alimentaire, notamment le riz, le maïs, le soja, la banane plantain, les cultures maraichères, les produits d'élevage.

L'objectif stratégique est clair : moderniser l'activité pour gagner en productivité, gagner en compétitivité, gagner en transformation locale, gagner en autosuffisance alimentaire nationale et enfin gagner à l'export !

Concernant votre deuxième priorité, l'emploi de notre jeunesse, elle sera au quotidien une préoccupation constante de ce gouvernement tant elle incarne la bataille la plus stratégique, la plus essentielle au regard de l'intensité de notre croissance démographique, du défi de l'inclusion de nos jeunes vers l'emploi et une vie décente, et donc in fine du caractère durable de notre stabilité nationale comme de notre prospérité commune.

L'enjeu de la massification des emplois stables est indissociable de nos efforts pour le développement du secteur privé, et en particulier des PME ivoiriennes. A cet effet, nous renforcerons la synergie d'actions que nous menons aujourd'hui, entre le développement des formations techniques et professionnelles qualifiantes, l'école de la seconde chance, le service civique national et les mesures favorisant l'entreprenariat des jeunes.

Par ailleurs, selon votre demande, le deuxième Programme Social du Gouvernement, prévu pour durer 3 ans jusqu'à fin 2024, sera déployé sur l'ensemble du territoire national, afin de poursuivre la réduction de la pauvreté, notamment à travers le financement des Activités Génératrices de Revenus au profit des communautés de personnes vulnérables, notamment dans le Nord du pays, agissant là comme un pilier complémentaire de lutte face à la menace terroriste, qui s'insère toujours plus facilement dans les zones fragiles.

L'exemplarité et la redevabilité seront plus que jamais au cœur de l'action administrative

Excellence Monsieur le Président de la République,

Votre troisième priorité, la promotion de la Bonne Gouvernance et la Lutte contre la Corruption fut l'objet d'efforts soutenus de la part du Gouvernement au cours de l'année écoulée. Tous les ministres et moi-même avons bien noté la clarté et l'exigence de votre ambition et vos instructions pour amplifier en 2022 notre action dans ce domaine clé, où les attentes élevées de nos populations répondent légitimement à la hauteur des vôtres.

L'exemplarité et la redevabilité seront plus que jamais au cœur de l'action administrative. Les contrôles seront poursuivis, leurs recommandations mises en œuvre. La digitalisation de notre administration sera accélérée, pour faciliter et rendre plus efficients les services aux citoyens et accroitre les revenus de l'État.

Nous veillerons à ce que la célérité, la rigueur et la discipline dans la gestion guident la mise en œuvre des programmes de travail au niveau de chaque département ministériel.

La recherche d'une meilleure performance opérationnelle, en particulier en termes de capacité de taux d'engagement et de décaissement des crédits budgétaires fera l'objet de notre attention constante.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Le Gouvernement a clairement compris le cap que vous avez bien voulu fixer lors de votre adresse à la Nation, pour une action administrative de qualité, en réponse aux attentes légitimes de nos concitoyens.

C'est au nom de chacune et de chacun des Membres du Gouvernement ici présents, que je veux m'engager à ne ménager aucun effort en vue de mener avec dévouement, rigueur et efficacité ces actions stratégiques, pour la bonne marche en avant de notre Nation et la pleine réalisation de votre ambition.

Je veillerai particulièrement à la cohérence d'ensemble de l'action gouvernementale, tout en restant, constamment et humblement, à l'écoute de nos populations pour mieux anticiper leurs besoins, mieux comprendre leurs attentes, mieux expliquer le sens de notre action, mieux partager la prospérité nouvelle que nous bâtissons pour elles, sous votre leadership éclairé.

Enfin, pour continuer à faire grandir notre climat de concorde civile, de paix et les avancées démocratiques que vous avez su construire, la cinquième phase du dialogue politique que nous avons lancée selon vos vœux, sera poursuivie.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Je ne saurais terminer mon propos, sans vous traduire, à nouveau, les vœux et les prières de chacune et de chacun des membres du Gouvernement.

Que l'Éternel dans son infinie miséricorde puisse, en 2022 comme depuis une décennie, vous assister, vous protéger, vous éclairer, vous inspirer pour qu'avec vous, la Côte d'Ivoire continue de grandir et les Ivoiriens, de mieux vivre.