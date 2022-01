Seychelles: Airtel Seychelles invite les entreprises locales et internationales à utiliser le nouveau centre de stockage de données à Persévérance

Airtel Seychelles invite les entreprises locales et internationales à utiliser son installation de stockage de données à la pointe de la technologie récemment ouverte à Persévérance.

Le nouveau centre de données suit la mission de l'entreprise de fournir des technologies et des services admirés dans le monde entier pour donner à l'Afrique un moyen simple et fiable de se connecter au monde. Le centre de données de niveau trois a été construit avec les dernières technologies.

" Pour faire partie de la chaîne de valeur des données qui comprend le traitement, l'analyse, le stockage, la sécurité et la propriété intellectuelle, nous avons besoin d'une certaine connectivité et de la présence d'un certain nombre de centres de données dans le pays. Donc, ce projet est passionnant, non seulement parce qu'il s'agit d'un centre de stockage de données, mais aussi parce qu'il innove en matière de développement technologique ", a déclaré Amadou Dina, directeur général de l'entreprise.

M. Dina a déclaré que le centre de données a également été construit pour résister aux pires tragédies telles que les incendies, les tremblements de terre, les pannes de courant, entre autres.

" Comme nous stockons des données de différentes entreprises, nous devons nous assurer qu'elles sont à l'abri de toute éventualité. C'est pourquoi nous avons investi excessivement pour tous nos équipements, afin de garantir que le centre de données fonctionne toujours, quoi qu'il se passe dehors", a-t-il ajouté.

Photo : Le centre de données comprend deux systèmes d'alimentation, deux transformateurs à fonctionnement indépendant et deux panneaux électriques séparés ainsi que deux générateurs. (Sedrick Nicette, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

Le centre de données comprend deux systèmes d'alimentation, deux transformateurs à fonctionnement indépendant, deux panneaux électriques séparés et deux générateurs de 500KV chacun, ainsi que deux salles de batteries séparées. Cela permet de s'assurer qu'en cas de panne d'un système d'alimentation, le second peut être utilisé.

Dans le cas où la Public Utilities Corporation (PUC) de la nation insulaire subirait une panne de courant majeure dans tout le pays, l'un des deux générateurs pourra fournir de l'électricité pendant plus de trois jours. Après cela, le deuxième générateur démarrera et cela peut alterner jusqu'à ce que le courant soit rétabli. En cas de panne des générateurs, les batteries seront utilisées.

Le bâtiment de Persévérance, une île artificielle, dispose également d'un système de refroidissement complexe, qui garantit que chaque pièce, en particulier les pièces hébergeant les serveurs de données, est maintenue à une température optimale pour les meilleures performances.

" La sécurité et l'efficacité des opérations du centre de données sont importantes pour nous et ici, dans cette pièce, un groupe de travailleurs surveille tout ce qui se passe dans le centre de données, ainsi que toutes les autres opérations d'Airtel, telles que le trafic Internet et les réseaux ", a déclaré M. Dina.

Il a ajouté qu'Airtel Seychelles peut aider les entreprises dans leur planification de reprise après sinistre.

" Les entreprises peuvent compter sur notre centre d'exploitation réseau 24h/24 et 7j/7 pour les services de surveillance, de notification et de résolution des centres de données et des services de réseau étendu. En co-localisant les équipements des clients locaux et internationaux au sein du centre de données, Airtel offre la possibilité de réduire les coûts de connectivité tout en augmentant l'évolutivité et la fiabilité ", a déclaré M. Dina.