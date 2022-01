Cote d'Ivoire: Budget et finances publics - La direction générale se dote d'un code d'éthique et de déontologie

Solidarité, excellence, probité et transparence. Voici les valeurs que doivent incarner les agents de la Direction générale du Budget et des Finances (DGBF) dans l'exercice de leurs fonctions.

En vue d'instaurer un climat de confiance entre eux et les usagers pour un service public de qualité, la DGBF s'est dotée d'un code d'éthique et de déontologie, au regard de ses misions et de son rôle dans la mise en œuvre de la politique budgétaire et économique de la Côte d'Ivoire.

Il a été présenté, mercredi dernier, à la Rotonde de la Cité financière au Plateau, par le directeur général, Traoré Seydou, en présence du directeur de cabinet du ministre du Budget et du Portefeuille de la l'Etat, Adama Sall.

" C'est un code de bonne conduite propre et adapté à la particularité de nos missions. Ce code est un outil de promotion de notre culture institutionnelle dont les valeurs essentielles prônées sont la solidarité, l'excellence, la probité et la transparence. Son application contribuera, à n'en point douter, à amener l'agent de la DGBF à être un modèle au plan moral et professionnel. Il permettra aussi de renforcer la crédibilité de la DGBF par un comportement qui rassure les usagers, opérateurs économiques et partenaires ", a expliqué Traoré Seydou.

A l'en croire, le code d'éthique et de déontologie de la DGBF doit constituer une boussole pour tous les agents pour une direction générale plus performante et respectueuse des valeurs exemplaires. Aussi le directeur général a fait savoir que le suivi de la mise en œuvre de code sera assuré par un observatoire composé de " personnes dont l'expérience et la rigueur seront un atout pour un traitement impartial des cas de manquements aux dispositions du présent code.

" Pour le directeur de cabinet, Adama Sall, l'élaboration de ce code d'éthique et de déontologie s'inscrit, parfaitement, dans la vision du ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat. " Chaque agent doit avoir en permanence le souci de servir l'ensemble des partenaires et interlocuteurs, avec professionnalisme, intégrité, diligence, neutralité et discrétion ", a souligné Adama Sall.