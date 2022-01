Maroc: Samsung accueille Galaxy S21 FE 5G, le tout nouveau venu dans la gamme Galaxy S21

Casablanca — Samsung Electronics Co., Ltd. a accueilli Galaxy S21 FE 5G, le tout nouveau venu dans la gamme Galaxy S21 qui porte en lui les fonctionnalités préférées des fans du Galaxy S21, dans un ensemble bien équilibré qui permettra aux utilisateurs d'explorer davantage et de mieux s'exprimer.

Ce smartphone est équipé des caractéristiques les plus appréciées du Galaxy S21 - un design accrocheur, des performances puissantes, un appareil photo de qualité professionnelle et une connectivité fluide, indique Samsung dans un communiqué.

"Chez Samsung, nous nous efforçons d'offrir à davantage de personnes les dernières innovations mobiles", a déclaré TM Roh, président et Responsable de l'activité MX (Mobile eXperience) de Samsung Electronics, cité par le communiqué.

Et de poursuivre: "Nous avons observé la réponse incroyable au Galaxy S20 FE et à la gamme Galaxy S21, et nous avons logiquement adopté la même approche avec le S21 FE 5G, en l'équipant des fonctionnalités premium qui comptent le plus pour les fans fidèles de Galaxy - nous attachons beaucoup d'importance à cette volonté de proposer un smartphone qui répond à leurs besoins les plus importants".

Plus de possibilités d'expression au profit des utilisateurs

Avec le S21 FE 5G, Samsung démocratise les Galaxy S21 en permettant à toujours plus d'utilisateurs d'accéder à l'excellence de cette gamme, avec une conception unique.

Samsung donne aux utilisateurs encore plus de moyens de s'exprimer grâce à quatre nouvelles couleurs en tendance - Olive, Lavender, White ou Graphite - ayant toutes une finition élégante.

Avec seulement 7,9 mm d'épaisseur, le S21 FE 5G est élégamment fin. Il se glisse facilement dans la poche pour suivre le mode de vie mouvementé et rapide des individus.

L'énergie quand les fans en ont le plus besoin

Pour les utilisateurs de Samsung, la batterie et l'affichage sont primordiaux pour rester connecté à longueur de journée dans le monde actuel. C'est la raison pour laquelle le S21 FE 5G est équipé du tout dernier processeur d'application ultra-rapide de Galaxy - le même processeur puissant utilisé dans la série S21.

Les gamers et streamers passionnés seront grandement impressionnés par les graphismes et la qualité d'image ultra-fraîche et de haute qualité du S21 FE 5G.

La nouvelle réponse tactile de 240 Hz du S21 FE 5G leur permet de jouer à leurs jeux préférés et d'atteindre de nouveaux sommets avec des capacités de réaction aussi rapides que l'éclair.

Ces jeux seront d'une harmonie incroyable grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz du S21 FE 5G, qui offre la plus haute résolution sur un écran Dynamic Amoled 2X.

Les batteries longue durée sont également une priorité absolue pour les utilisateurs de Galaxy occupés et souvent nomades. Le S21 FE 5G est donc équipé d'une batterie longue durée conçue pour durer au travail, à la maison et partout ailleurs.

La puissante batterie du S21 FE 5G est renforcée par des capacités de charge super rapide de 25W, ce qui vous permet de recharger votre batterie de plus de 50% en seulement 30 minutes et de profiter des performances exceptionnelles haute vitesse du S21 FE 5G sans interruption.

Le meilleur de la photographie pour les fans de Galaxy

Le Galaxy S21 est connu pour son système d'appareil photo emblématique, le S21 FE 5G est équipé de la même configuration, et donc la même qualité professionnelle permettant de capturer les photos les plus éclatantes.

Les amateurs et les professionnels de la photographie peuvent éditer, publier et partager sans effort des contenus exceptionnels. Il comprend également un mode nuit amélioré par rapport au S20 FE.

Désormais, les utilisateurs peuvent ajuster les photos à faible luminosité lorsqu'ils sortent avec des amis la nuit et capturer des photos super nettes dans les conditions les plus sombres.

Et lorsque vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo, le S21 FE 5G offre la meilleure expérience de selfie de Samsung à ce jour. Utilisez l'appareil photo frontal avancé de 32 Mpx du S21 FE 5G pour prendre un selfie de haute qualité avec tous vos meilleurs amis. Laissez ensuite ses capacités avancées de restauration des visages par l'IA vous mettre tous en focus.

De plus, grâce au double enregistrement, vous pouvez suivre l'action devant et derrière vous. Il suffit de lancer l'enregistrement pour que votre appareil capture les images des deux objectifs en même temps.

Une expérience mobile véritablement personnalisée et sécurisée

Grâce à l'interface intuitive One UI 4 de Samsung, vous pouvez concevoir votre expérience mobile idéale - une expérience adaptée à vos besoins et qui vous permet de vous exprimer en toute sécurité.

C'est vous qui décidez avec les options de personnalisation plus élaborées et les contrôles de confidentialité plus stricts. Avec ces fonctionnalités avancées, vous pouvez réimaginer vos écrans d'accueil, vos icônes, vos notifications, vos fonds d'écran et bien encore. Prenez par exemple les widgets, qui ont été reconçus et améliorés pour offrir de grandes options de personnalisation.

Samsung estime qu'une expérience véritablement sur mesure va au-delà de la richesse fonctionnelle. Pour assurer la sérénité, le Galaxy S21 FE 5G est doté d'un nouveau panneau de confidentialité qui regroupe les contrôles de sécurité en un seul endroit pratique, rendant l'expérience de One UI 4 sur le Galaxy S21 FE 5G aussi harmonieuse que sécurisée.

Lancement officiel

Le Galaxy S21 FE 5G sera disponible sur Samsung.com, et chez les revendeurs agrées Samsung, à partir du 11 janvier.

Offre de lancement valable du 11 au 31 janvier ; un casque Level U2 offert à l'achat du S21 FE 5G.

Pour plus d'informations sur le Galaxy S21 FE 5G, veuillez consulter le site www.samsung.com/galaxy-s21-fe-5g/, ou samsungmobilepress.com.