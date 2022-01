Afrique: CAN Cameroun 2021 - Var, Toghu et Mola, les nouveautés de la compétition

À jour J - 4, c'est la mobilisation au Cameroun. La préparation de l'organisation de la Can 2021 (9 janvier - 6 février 2022) bat son plein. En attendant le coup d'envoi, dimanche prochain, focus sur trois nouveautés qui marqueront, chacune à sa manière, la compétition : la Var qui sera utilisée pour la première fois durant toute la compétition, le ballon officiel et la mascotte du tournoi.

Par Cheikh Fantamady KEITA

La Var durant toute la compétition

Le recours à la Var (Assistance vidéo à l'arbitrage) sera de mise lors de cette 33e édition de la Can de football dès le premier match et durant toute la compétition. On se souvient que lors de la précédente édition en 2019, en Egypte, elle n'avait été introduite qu'à partir des quarts de finale. Cette fois, les choses vont changer et la Caf, organisatrice de l'évènement, a pris le soin d'en informer, suffisamment à temps, toutes les fédérations, principalement celles dont les équipes nationales participeront à la compétition au Cameroun. C'est à l'occasion d'une réunion de travail en visioconférence dans le cadre de la préparation de cette Can, que la Caf avait validé le recours à la Var. Et, il y a quelques mois, l'instance dirigeante du football africain avait accéléré la formation des arbitres à cet outil technologique afin de profiter pleinement de cet équipement et voir sa compatibilité avec les stades retenus pour cette Can.

La Var est censée améliorer l'arbitrage et minimiser les erreurs des directeurs de partie. Son utilisation s'est généralisée des derniers temps. L'Afrique ne pouvait pas être en reste. Elle sera utilisée dans les situations suivantes : les buts, les cartons rouges, les penalties et l'identité du joueur à sanctionner.

-----------------

LE BALLON OFFICIEL

" Toghu ", pour faire traditionnel

La Caf a dévoilé, récemment, le ballon officiel de la Can 2021 qui se jouera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Ce sera " Toghu ", en référence à la tenue traditionnelle multicolore et finement tissée, très populaire au Cameroun. Il sera utilisé par les 24 équipes participantes et pour les 52 matches. Cette tenue a été conçue à l'origine pour les membres de la royauté dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, mais elle a été adoptée depuis par le reste des Camerounais qui l'arborent pour les occasions spéciales.

Conçu pour répondre aux normes les plus élevées du jeu, le ballon " Toghu " présente des caractéristiques technologiques simples, notamment une configuration de panneaux intelligents, et il est approuvé par la Fifa pour être utilisé au niveau le plus élevé.

--------

LA MASCOTTE

" Mola " l'ami, le frère vous salue

La mascotte de la Can 2021, s'appelle " Mola ". Elle a été présentée le 9 décembre dernier au cours d'une parade nationale dans les différentes villes qui abritent la compétition. " Mola " veut dire l'ami, le frère et, par extension, le voisin avec qui on partage la même ferveur le temps d'un match. Comme pour dire que le football est fair-play ou fraternité. " Au 2ème degré, " Mola " signifie la volonté, l'inspiration des Camerounais à développer le vivre ensemble dans l'harmonie des différences culturelles globalement assumées dans la tolérance ", a expliqué le Professeur Jean Tabi Manga, ancien Recteur des universités de Yaoundé.

Cette mascotte est représentée par une marionnette avec une tête de lion à l'image de l'équipe de football des " Lions Indomptables " du Cameroun : maillot vert, short rouge, chaussettes jaunes, avec un détail stylistique très politique : des manches en Toghu, tissu de la région du Nord-Ouest.

Quant à l'hymne officiel de la Can, c'est la proposition du collectif " Africa Smile " qui a été retenue. Cet hymne, qui sera interprété en français et en anglais, évoque l'amour voué par le continent au football.