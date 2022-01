Algérie: Bekkai appelle au recensement des produits exportables

Alger — Le ministre des Transports, Aissa Bekkai a appelé la Fédération nationale des exportateurs algériens au recensement de tous les produits exportables en vue de réunir les moyens de leur transport conformément aux exigences et normes internationales dans ce domaine, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Cet appel a été lancé lors d'une rencontre présidée, mardi, par M. Bekkai avec le président de la Fédération nationale des exportateurs algériens, des membres de son bureau, un groupe d'opérateurs économiques et d'entreprises publiques dans le domaine des transports maritime, terrestre et aérien, précise la même source.

A cette occasion, le ministre a présenté la vision des hautes autorités du pays concernant l'encouragement des exportations hors hydrocarbures, et la priorité donnée au marché africain en particulier.

Les opérateurs économiques ont soulevé nombre de propositions, ainsi que les préoccupations et les obstacles auxquels ils sont confrontés dans les différentes opérations d'exportation, à l'instar des coûts élevés du transport, les procédures bancaires et le rôle de la diplomatie économique dans la promotion des biens et des services algériens au niveau international.

Après un large débat, M. Bekkai a exhorté tous les acteurs à établir un dialogue permanent entre les opérateurs et les compagnies de transport en vue d'instaurer une nouvelle dynamique qui tient compte des possibilités d'accès aux marchés internationaux, notamment africains, et de la faisabilité économique des nouvelles lignes qui seront ouverts pour assurer leur efficacité et leur pérennité.