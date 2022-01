Cote d'Ivoire: Concerts, maquis, barss et autres lieux de grands rassemblements - Le gouvernement exige désormais le test Covid-19 aux participants

C'est un communiqué conjointement signé d'Harlette Badou N'Guessan, ministre de la Culture, de l'Industrie des arts et du spectacle et de Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Publié le 30 décembre 2021, le communiqué exige des participants exige la réalisation du test antigénique avant d'avoir accès aux lieux de spectacles. Selon les termes de la note, cette exigence fait suite à "la recrudescence actuelle des cas de covid-19 en Côte d'Ivoire". Ainsi, tout participant à un spectacle sera soumis, à compter du 30 décembre dernier, au "test antigénique à l'entrée des lieux de grands rassemblements".

Et, toutes les personnes positives au test antigénique doivent "obligatoirement faire le test PCR dans le centre de santé le plus proche". Le communiqué rassure que toutes les dispositions humaines et logistiques sont prises afin que les tests seront réalisés par une équipe du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Le texte engage également les organisateurs des grands rassemblements à se conformer à cette disposition qui vise à "prévenir la propagation de cette maladie en Côte d'Ivoire". Il est bon de noter que le premier cas de Covid-19, en Côte d'Ivoire, a été détecté, le 11 mars 2020 à Abidjan. A ce jour, 48 villes du pays sont touchées par le virus sur 108 que compte le pays. La Côte d'Ivoire a enregistré, jusque-là, 720 personnes décédées. 62.517 autres ont eu raison de la maladie.

A ce jour, 72.352 Ivoiriens ont été testés positifs au coronavirus, tandis que 9115 patients sont sous traitement. Encore des mesures drastiques pour contrer la pandémie mondiale. Les acteurs du monde des arts et de la culture qui tirent le plus consistant de leurs revenus des concerts et autres spectacles de grands rassemblements ne vont-ils pas en pâtir ?