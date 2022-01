Algérie: Oran - Le parc de loisirs Abdelhamid Ibn Badis en quête de valorisation

Oran — La Coordination de la citoyenneté durable d'Oran a lancé une opération de valorisation du parc de loisirs Abdelhamid Ibn Badis (ex Promenade Létang) relevant du quartier populaire Sidi El Houari pour en faire un pôle touristique et culturel, a-t-on appris de ses initiateurs.

L'initiative, lancée également par la Radio d'Oran, vise à rendre au jardin, classé patrimoine national en 1967, son lustre d'antan, et en faire un pôle touristique et culturel ainsi qu'un espace de détente pour les familles oranaises et les visiteurs de la capitale de l'ouest algérien, a indiqué, à l'APS, le président de la coordination, Mohamed Guenoun.

De nombreux secteurs en plus de huit associations de protection de l'environnement participent à l'opération, organisée sous le slogan "Le jardin Ibn Badis vit l'évènement méditerranéen", a fait savoir M. Guenoun.

Dans ce cadre, la Coordination de la citoyenneté durable organise, de concert avec les secteurs et associations concernés, une manifestation samedi prochain au niveau du jardin avec au menu plusieurs activités culturelles telles que une exhibition de jeux anciens connus à Oran, dont le "Matreg", et des expositions de plats populaires et de métiers traditionnels, selon la même source.

Au programme figure aussi une rencontre sur le jardin Abdelhamid Ibn Badis, qui abordera plusieurs thèmes en lien avec les monuments historiques que recèle la ville d'Oran, par des historiens, à l'instar de Sadek Benkada et autres qui portent un intérêt particulier au patrimoine oranais, dont Rachid connu sur les réseaux sociaux et Ourabah Massinissa, a-t-on indiqué.

Le parc de loisirs Abderrahmane Ibn Badis s'étend sur une superficie de 6 hectares et se distingue par son aspect architectural unique. Il offre au visiteur une vue panoramique imprenable sur plusieurs sites et monuments historiques environnants, à savoir le Palais du Bey, de même qu'il dispose d'un couvert végétal fait d'espèces et essences rares, dont des arbres centenaires majestueux.