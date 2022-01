Cote d'Ivoire: Nouvel an 2022 - Des opérateurs économiques présentent leurs voeux

Kouamé épse Boa Thiemelé (chef d'entreprise) : " C'est maintenant que la situation sanitaire se ressent sur nos activités "

Je souhaite une merveilleuse et sainte année de santé, de paix et de bénédiction à tous. L'année 2021 s'est bien déroulée malgré toutes les difficultés rencontrées. En effet, avec la situation sanitaire, nous avons eu beaucoup de retard dans la livraison de nos commandes vu que nos partenaires ont eu assez de difficultés dans la production des produits commandés. Pour la nouvelle année, nous prévoyons de revoir nos méthodes de fonctionnement en tenant compte désormais de la situation sanitaire. Car faut-il le signaler, c'est maintenant que nous ressentons les conséquences sur nos activités. Et c'est le lieu d'attirer l'attention de nos autorités. Ce n'est pas facile pour nous les entrepreneurs.

Oda Edouard (directeur de société immobilière) : " Que la Côte d'Ivoire demeure bénie "

Je voudrais, au nom de la Société générale d'investissement et de réalisation (Sgir) dont je suis le directeur général, d'abord rendre gloire à Dieu pour l'avoir guidée tout au long de l'année 2021. Ensuite je voudrais manifester notre reconnaissance et souhaiter nos vœux de paix et de bonheur à la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire demeure surtout bénie. Je remercie et félicite le gouvernement sous le leadership éclairé du Président Alassane Ouattara pour sa détermination à la tâche, en vue de la création des conditions de paix pour l'épanouissement des populations. L'année 2021 a été une année particulièrement difficile pour nous. Malgré ces difficultés, nous n'avons pas baissé les bras. Nous fondons beaucoup d'espoir en cette année 2022 pour la conduite de notre projet " Ville nouvelle écologique et durable Adoukro (Jacqueville) ". Un projet émergent qui s'inscrit dans la vision " la Côte d'Ivoire solidaire " du Chef de l'Etat.

Danielle Krea, Restauratrice, styliste-modéliste : " Nous avons besoin de paix pour travailler "

Il faut dire que l'année qui vient de s'éteindre a été difficile. Encore une fois les effets de la pandémie du Covid-19 ont impacté nos activités. Pour 2022, nous souhaitons donc, en premier, que cette maladie lâche du lest pour que les choses aillent beaucoup mieux. Je suis styliste-modéliste et je viens d'ajouter, en ce début d'année, une autre corde à mon arc. J'ai ouvert un restaurant à Yopougon-Selmer. Ma prière est donc qu'aucune mesure restrictive par rapport au Covid-19 ne vienne nous perturber. D'une manière plus générale, mes vœux sont des vœux de paix pour la Côte d'Ivoire. Car sans la paix, tout devient compliqué. Je souhaite donc que le calme que nous avons connu au niveau politique en 2021 se consolide tout au long de cette nouvelle année. Nous avons besoin de paix pour travailler et espérer l'épanouissement.

Touré Faman (Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire) : " Le combat de l'industrialisation ne se gagnera qu'avec la forte intégration des acteurs locaux "

Permettez-moi de souhaiter au Président de la République, au gouvernement ainsi qu'au monde économique mes vœux de prospérité, de paix et de santé.

L'adresse du Chef d'Etat à la Nation rassure le secteur privé quant à sa volonté de créer les meilleures conditions pour le développement de l'entrepreneuriat national à travers la promotion des champions nationaux et une politique volontariste d'appui aux Pme.

L'année 2021 a été marquée par le renforcement du dispositif d'appui aux entreprises et singulièrement aux Pme à travers les fonds Covid-19.

L'un des faits marquants aura été la participation de la Cci-Ci aux côtés d'autres représentants du secteur privé au séminaire gouvernemental d'avril 2021, traduisant clairement la volonté du gouvernement de placer le secteur privé au cœur de la création de richesse dans le cadre de la mise en œuvre de la Vision 2030 du Président de la République.

Partant de cela, nous avons pris l'initiative en partenariat avec le Comité de concertation Etat/Secteur privé (Ccesp) de travailler à la prise en compte des préoccupations du secteur privé dans l'ensemble de nos régions. La phase pilote de ce vaste programme a démarré à San Pedro avec l'organisation des premières journées économiques.

Le combat de l'industrialisation de notre pays ne se gagnera qu'avec la forte intégration des acteurs locaux dans les chaînes de valeurs agro-industrielles. La question de la structuration des entreprises et singulièrement des Pme qui est apparue comme un défi majeur, devra faire l'objet d'actions synergiques entre l'Etat et le secteur privé pour garantir leur compétitivité, afin de répondre aux besoins de partenariat et de sous-traitance des investisseurs étrangers et également dans la conquête des marchés étrangers avec l'entrée en vigueur de la Zlecaf. A cet effet, les organisations de la foire de l'Iatf et de la Can en 2023 se présentent comme de réelles opportunités pour nos entreprises.