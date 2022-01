Afrique du Nord: Journée du Chahid palestinien - Appel à l'unification des rangs à partir de l'Algérie

Alger — Les représentants des factions palestiniennes ont été unanimes à affirmer, mercredi à Alger, que le seul moyen d'aller de l'avant et de faire face à l'entité sioniste était de mettre fin à la division et de s'unir autour d'un programme intégral et d'un projet de lutte unifié, en réponse à l'invitation du président Abdelmadjid Tebboune.

Dans une déclaration à l'APS, en margé de la célébration de "la Journée nationale du Chahid palestinien" au Forum d'El Moudjahid, les représentants des factions palestiniennes ont salué l'invitation du président Tebboune pour la tenue d'une conférence unificatrice des factions palestiniennes sur le sol algérien, saluant "le rôle et la position constante du peuple et des responsables algériens de soutien à la cause palestinienne et aux droitslégitimes du peuple palestinien".

Le conseiller à l'ambassade de Palestine à Alger, chargé de la communication, Haïtham Amaïri a salué l'invitation adressée par le président Tebboune aux factions palestiniennes pour "examiner notre situation et réduire le fossé interne", soulignant que "le peuple palestinien est uni mais les factions palestiniennes ont des agendas et des programmes différents, la direction palestinienne ayant oeuvré depuis 2007 au règlement des conflits internes. Aujourd'hui, je lance un appel aux factions palestiniennes pour s'unir au titre d'un programme intégral unifié".

M. Haïtham Amaïri a insisté sur l'importance pour les factions palestiniennes de "placer El Qods en priorité", ajoutant: " je pense que nous pouvons atteindre cet objectif et la présence de l'Algérie a toujours été de bon augure pour la cause palestinienne qu'elle considère comme une question interne".

L'intervenant a estimé que la Journée nationale du Chahid palestinien, célébrée le 7 janvier constituait une occasion renouvelée d'honorer le serment des chouhada et faire valoir leur cause pour permettre aux nouvelles générations de connaître les sacrifices consentis par leurs aïeux pour la libération de leur terre et l'établissement d'un Etat palestinien avec El Qods pour capitale ".

Pour sa part, le représentant du bureau du Mouvement "Hamas" en Algérie, Mohamed Othmane a affirmé qu' "une véritable opportunité s'offre aux factions palestiniennes pour soutenir la résistance palestinienne, à travers l'invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune à tenir une réunion en Algérie dans le but d'unifier la position palestinienne".

Le mouvement "Hamas" estime que l'union "est de parvenir à la coopération sur un projet de lutte commun regroupant toutes les fractions en vue de mettre fin à l'accord d'Oslo et ses répercussions sur les Palestiniens et les Lieux saints ainsi que l'agression des détenus et le blocus de Ghaza", a expliqué M. Mohamed Othmane.

Il a également loué la bataille de "Seif El-Qods" relevant qu'elle a témoigné de la forte volonté du peuple palestinien et ses aspirations".

Dans le même cadre, le représentant du Front populaire de libération de la Palestine, Mohamed Hemami, a salué également l'invitation du Président algérien, appelant à la nécessité de serrer les rangs des Palestiniens dans ces conditions difficiles de la cause palestinienne".

"Cette invitation du Président Tebboune intervient pour dire +non à la normalisation avec l'occupation. Oui au soutien à la cause palestinienne+", a-t-il dit.

La présidente de l'Organisation des prisonniers et blessés, la militante Intissar Al-Wazir (veuve du chahid Abu Jihad), a envoyé un message, à l'occasion de la journée du Chahid, dans lequel elle a salué la position constante de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne.