Cote d'Ivoire: Téné Birahima Ouattara depuis Ouangoloa - "Restons solidaires pour barrer la route aux terroristes "

Les populations du Tchologo dans toutes leurs composantes étaient debout, ce jeudi 30 décembre, comme un seul homme. Et pour cause, elles rendaient un vibrant hommage au président du conseil régional, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, pour avoir donné un visage nouveau aux départements frères de Ferké, Kong et Ouangolo en seulement quelques années.

Au stade de Ouangolo qui a abrité cette cérémonie de reconnaissance, la région a battu le rappel de ses cadres. Se sentant honoré, Téné Birahima Ouattara n'a pas manqué d'exprimer ses sentiments de gratitude aux populations de cette région pour cette initiative à son endroit. " Au-delà de ma personne, cette commémoration célèbre l'ensemble des fils et des filles du Tchologo dont le plus illustre est le président de la République Alassane Ouattara, votre frère qui fait vivre à la Côte d'Ivoire, son deuxième miracle après celui vécu sous le président Félix Houphouët-Boigny. Par son travail remarquable, il force l'admiration et le respect de toutes les grandes nations dans le monde ", a-t-il indiqué avant de réitérer toute sa disponibilité et son engagement à aller encore plus loin dans ses entreprises de développement avec le concours de tous.

Certes, beaucoup a été fait au profit des populations, mais il reste convaincu que des défis restent à relever parmi lesquels celui de la sécurité. C'est pourquoi, il a invité les populations à la vigilance et à la solidarité. " Chères populations du Tchologo, restons vigilants. Des bandits de grand chemin se faisant passer pour des terroristes veulent anéantir le développement que nous avons connu depuis une dizaine d'années. Restons solidaires pour leur barrer la route afin qu'ils ne puissent pas venir saper tout ce qui a été construit en 10 ans. Une synergie d'actions entre les forces de défense et de sécurité et chacun de nous s'avère notre meilleur atout ", a-t-il lancé aux populations.

Pour les co-parrains Adama Coulibaly et Prof Adama Diawara, respectivement ministre de l'Economie et des Finances et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du ministre d'État, avant de donner tout le sens de cette cérémonie. " Loin d'être l'une de ces nombreuses cérémonies folkloriques dont pilule le monde politique, la présente cérémonie d'hommage à TBO est un acte de reconnaissance, donc un acte noble. Depuis son avènement à la tête du conseil régional le 13 octobre 2018, TBO a réalisé en l'espace de 3 petites années, de nombreux projets structurants sur la base d'un plan régional de développement arrimé au plan national de développement insufflé par le président Alassane Ouattara. Il œuvre inlassablement à la promotion des cadres compétents ", a justifié Prof Adama Diawara.

Se succédant au pupitre, Ouattara Dombi Drissa, Ouattara Mafarama et Dr Ouattara Drissa, respectivement porte-parole des jeunes, des femmes et des populations, ont traduit leur indéfectible attachement et leur soutien sans faille aux actions du président du conseil régional. Notons qu'à cette cérémonie, les chefs de cantons de Kong, Ouangolo et Ferké ont habillé le ministre d'État en tenue traditionnelle avant de lui remettre symboliquement une daba et deux chasse-mouches.