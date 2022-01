Cote d'Ivoire: TAFIRE/ NOEL 2021 - Charles Sanga donne le sourire à 1000 enfants

Le conseil municipal de Tafiré n'a pas dérogé à la règle. Comme lors des 9 années antérieures, le maire Coulibaly Sounkalo dit Charles Sanga a offert à 1000 enfants de Tafiré, N'Golodougou et Tielletanan dont les meilleurs élèves de la maternelle et du primaire, des présents en guise de cadeaux de Noël.

C'était le mercredi 29 décembre, à l'esplanade de l'hôtel de ville, en présence de plusieurs autorités et de nombreuses populations. Par cette action visant à apporter de la joie à ces tout-petits et à célébrer les meilleurs d'entre eux, Charles Sanga a tenu ainsi à leur accorder une attention toute particulière en cette période de fêtes.

Ainsi, en plus de leur remettre des cadeaux, il a communié avec eux dans une ambiance conviviale et festive avec des prestations fortement appréciées de l'artiste Roma Chiyaya et son groupe. " Depuis 2013, le conseil municipal organise un arbre de Noël à l'attention des enfants de la commune. Nous estimons qu'il est important qu'avant d'entrer dans la nouvelle année, nous puissions récompenser les meilleurs élèves et les autres enfants, au nombre de 1000", a indiqué Charles Sanga avant d'exprimer toute sa reconnaissance et son infinie gratitude au parrain de la cérémonie, Ousmane Coulibaly, qui a rendu possible cet arbre de Noël. " Je voudrais le remercier pour tout ce qu'il fait pour moi, pour le conseil municipal et pour toute la ville ", a-t-il terminé.

Parrain de cette édition, le directeur général du Guichet unique du foncier, Ousmane Coulibaly, a réitéré sa disponibilité à accompagner le conseil municipal toutes les fois qu'il sera sollicité. " Le rôle des cadres, c'est aussi d'apporter leur contribution au mieux-être des populations y compris les enfants et tous les cadres s'inscrivent dans cette dynamique ", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il a invité les guides religieux et les chefs traditionnels à multiplier les prières afin que les cadres connaissent des promotions. Pour sa part, le sous-préfet, Yohou Brikpo Casimir s'est réjoui de l'initiative qui permet aux enfants de familles modestes de connaître la joie de Noël. " Ils sont nombreux, ces enfants qui viennent de familles modestes. C'est une grande chance que nous avons de pouvoir les rendre tous heureux ", a-t-il conclu.