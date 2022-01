Cote d'Ivoire: Bilan /Football, basket, taekwondo, cyclisme, COCAN, ministère des Sports,... - Ces événements qui ont marqué l'année sportive 2021

Le monde du sport a appris à vivre avec la pandémie à coronavirus. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Mais au moment où 2021 tire à sa fin, retour une année sportive marquée par l'installation du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (CN-FIF), l'élimination des Eléphants de la qualification à la Coupe du monde 2022, le 27e titre de champion de l'ASEC Mimosas, la relégation de l'Africa Sports en Ligue 2,...

Dans les autres disciplines, le titre de vice-champions des Eléphants basketteurs au Rwanda, la médaille de bronze de Ruth Gbagbi aux JO Tokyo 2020, l'inauguration du Centre sportif Alassane Ouattara, l'élection de Me Jean-Marc Yacé à la FITKD, le titre de vice-champion d'Afrique des basketteurs, les deux médailles de Mina Soro au cyclisme, l'élection de Samuel Eto'o à la FECAFOOT au Cameroun ou encore la guéguerre Danho-Amichia pour le contrôle du COCAN.

L'année 2021 a été riche en événements des plus heureux aux plus malheureux. 14 janvier : Nomination de la présidente du CN-FIF Le jeudi 14 janvier 2021, le Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan est le théâtre d'un événement insolite. Alors qu'elle avait mis la FIF sous tutelle, la FIFA nomme Mariam Dao Gabala pour présider le Comité de normalisation.

Étonnement généralisé ! Comment une personnalité méconnue du monde sportif peut être nommée à la tête du football national? 21 janvier : Installation du CN-FIF Une semaine après la nomination des membres, le Comité de normalisation a été installé, le 21 janvier 2021, au siège de la Fédération. Ce jour-là, c'est le directeur de cabinet du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Alla Yao François qui présidait la cérémonie.

Le temps pour la présidente du CN-FIF, la sénatrice d'affirmer sa ferme volonté à tout mettre en œuvre pour un retour rapide à la normalité. 12 mars : Motsepe désigné patron du foot africain Au prix de mille arrangements, de désistements, le Sud-africain Patrice Motsepe est désigné président de la CAF, le 12 mars 2021, à Rabat. Le propriétaire des Mamelodi Sundowns élu par acclamation au Maroc.

Avec l'aide non négligeable de Gianni Infantino, patron de la FIFA, Motsepe a réussi à convaincre les autres prétendants au fauteuil présidentiel, le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien Ahmed Yahya et l'Ivoirien Jacques Anouma, à se retirer à son profit. En retour, il s'engage à les récompenser avec des postes de responsabilités. Ce qui est fait une fois le processus de désignation terminé. 2-6 mars : Minata Soro double médaillée en Egypte La championne de Côte d'Ivoire, Minata Soro (19 ans) aura été le porte-étendard du cyclisme ivoirien en 2021.

Double médaillée aux championnats d'Afrique en Egypte (2-6 mars), la jeune cycliste a ébloui la famille de la petite reine. Après la médaille de bronze au Scratch (course en ligne), elle s'est couverte d'une médaille d'argent au Keirin (course sur piste). C'est à juste titre qu'elle a été admise depuis le mois d'octobre au Centre mondial Satellite de l'Union cycliste internationale en Afrique du Sud. 6 avril : Paulin Danho hérite d'un ministère renforcé Reconduit dans le premier gouvernement du Premier ministre Achi Patrick, le ministre Paulin Claude Danho a vu son département se renforcer.

Après le retrait des Loisirs arrimés au Tourisme, il a été adjoint aux Sports, le "Développement de l'économie sportive". 23 mai : L'Africa relégué en Ligue 2 C'est l'un des événements majeurs du milieu du football en cette année 2021. Après 74 années dans l'élite, l'Africa Sports d'Abidjan est relégué, pour la première fois de son histoire, en deuxième division, après avoir terminé à la 7e place de la poule A de la première phase du championnat.

Une descente que les Aiglons ont effectuée avec l'AS Tanda. 14 juin : Nomination de François Amichia au COCAN Après plusieurs semaines de tiraillements, la guerre larvée entre le ministre des Sports Paulin Danho et le président du Comité d'organisations de la CAN 2023, Feh Kessé Lambert s'est déportée sur la place publique.

Une situation inconfortable à laquelle le président de la République a cru mettre fin, le 14 juin 2021, en nommant François Amichia en remplacement de Feh Kessé. Non reconduit dans le premier gouvernement de Patrick Achi, l'ancien ministre de la Ville, par ailleurs maire de Treichville, se voit ainsi confier les manettes de l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. 26 juin : L'ASEC décroche son 27e titre C'est l'épilogue d'une course poursuite.

Jusqu'au bout du suspens, l'ASEC Mimosas a décroché son 27e titre de champion, le 26 juin, après avoir concédé le nul face au FC San Pedro (0-0) lors de la 6e et dernière journée de la Superdivision. Après trois années de disette, les jaune et noir fleurissent à nouveau. L'ASEC termine leader de la Ligue 1 avec 10 points (+4) devant le FC San Pedro (8 points +3), la SOA (7 points -4) et l'AFAD (6 points -3). Lundi 26 juillet : Le bronze de Ruth Gbagbi Après la chute inattendue du champion olympique Cissé Cheick Sallah (- 80 kg) en 8e de finale, l'espoir de la Côte d'Ivoire reposait sur les épaules de Ruth Gbagbi. Et elle n'a pas déçu. Déjà médaillée de bronze aux JO 2016 au Brésil, la pouliche de Sherif Adama a offert à la Côte d'Ivoire son seul et unique sésame des Jeux de Tokyo en août dernier. Bien que repêchée, Ruth Gbagbi a décroché le bronze.

Permettant à la Côte d'Ivoire de ne pas rentrer bredouille du Japon. 6 août : Messi quitte le Barça C'est la fin d'une idylle de 20 ans. Lionel Messi, à 34 ans, et après 20 ans au club, a décidé de quitter le FC Barcelone. Les deux parties n'ayant pu s'accorder pour signer une prolongation du fait de plusieurs obstacles financiers. La star argentine, quatre jours plus tard, signe en faveur du PSG. 5 septembre : Les Eléphants basketteurs, vice-champions d'Afrique.

Après un excellent parcours, la Côte d'Ivoire tombe en finale de l'Afrobasket masculin 2021. A la Kigali Arena, les Eléphants sont coiffés sur le fil par la Tunisie (75-78), au terme d'un match âprement disputé. Alors qu'ils sont partis presqu'en catimini à cette compétition, les Ivoiriens décrochent le titre de vice-champions d'Afrique 2021.

Un niveau de compétition que la sélection ivoirienne n'a pu atteindre depuis 2009. C'est fort à propos qu'à leur retour au pays, les héros de Kigali ont été honorés par l'Etat de Côte d'Ivoire pour avoir hissé haut dans le ciel rwandais le drapeau ivoirien. Quelques mois après, les Eléphants dominent le groupe C de la fenêtre 1 des éliminatoires de la Coupe du monde 2023. Du 26 au 30 novembre à Benguela, ils se sont fait respecter en dominant successivement l'Angola (57-56), République centrafricaine (92-64) et la Guinée (80-69). 18 septembre : La première AG du CN-FIF.

C'était le tout premier face-à-face entre la Normalisation et l'ensemble des membres actifs de la FIF. Dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, Mariam Dao Gabala et les clubs se sont accordés pour doter la Fédération de nouveaux dirigeants au plus tard, le 20 décembre. Mais à l'arrivée, ce délai n'a pas été tenu. Ce que la présidente Mariam Dao Gabala q qualifié "d'explosion des délais". 14 octobre : le PM Achi recadre Danho et Amichia Le départ de Feh Kessé et son remplacement par Amichia n'a pas mis fin à la guéguerre entre le ministère des Sports et le COCAN.

Sur la composition des membres du COCAN, les deux personnalités se sont livrées, par médias interposés, une vraie bataille. Au point de susciter la colère du Premier ministre Patrick Achi. Les recevant, le 14 novembre à la Primature, le chef du gouvernement les a recadrés. Jeudi 28 octobre : Inauguration du CSCTICAO A côté de la centaine de médailles (111), le Centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara restera le meilleur héritage des 12 années de gestion fédérale du ministre Bamba Cheick Daniel.

Le Palais du Taekwondo, don de la République de Corée, a été officiellement inauguré par le président de la République par le président Alassane Ouattara. Erigé sur 8882 m2, le centre multifonctionnel comprend 1400 places, un centre culturel et des bureaux. Il a même servi de cadre à la première réunion de la World taekwondo Africa.

Samedi 30 octobre : JeanMarc Yacé succède à BCD Le 30 octobre, la famille du taekwondo s'est donné rendez-vous au gymnase du Centre sportif Alassane Ouattara pour élire son futur président. En place depuis 12 ans, Me Bamba Cheick Daniel (BCD) a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. Ouvrant ainsi sa succession. Candidat du comité directeur sortant, Jean Marc Yacé obtient 68,85% des suffrages exprimés. 16 novembre : La Côte d'Ivoire éliminée du Mondial 2022

La sélection nationale ne sera pas de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Après avoir manqué " le rendez-vous russe en 2018, les Eléphants suivront le Mondial qatari devant la télé. Ils ont été écartés de la qualification par le Cameroun, le 16 novembre à Douala. Alors que Patrice Beaumelle et sa bande menaient les débats dans le groupe D des éliminatoires, ils ont été BILAN /FOOTBALL, BASKET, TAEKWONDO, CYCLISME, COCAN, MINISTERE DES SPORTS,...

Ces événements qui ont marqué l'année sportive 2021 surclassés par les Lions Indomptables (1-0) lors de la 6e journée. Une défaite qui les relègue à la 2e place du groupe et donc synonyme d'élimination. 28 novembre : Kuyo Téa élu président de l'Africa Ancien président du club, Kuyo Téa Narcisse est de retour à la barre. L'ancien défenseur Aiglon a été élu, le dimanche 28 novembre 2021, lors de l'élection organisée par le comité de normalisation mise en place par le CN-FIF. Pilotée par Yves Zogbo Junior, la normalisation de l'Africa a réussi sa mission. Celle de doter le club d'un nouveau président.

Si Koné Cheick Oumar s'est retiré du scrutin, ce n'est pas le cas de Jean Michel Deignan. Kuyo a récolté 29 voix sur 35 votants, soit 82,85% contre 6 voix, soit 17, 15% des voix pour son adversaire. 1er décembre : Bamba Cheick Nommé PCA du CSCTICAO L'ancien président de la Fédération ivoirienne de taekwondo (FITKD), Grand maître Bamba Cheick Daniel, a été nommé, le 1er décembre 2021, président du conseil d'administration du Palais du taekwondo baptisé Centre sportif, culturel et des technologies de l'information et la communication ivoiro-coréen Alassane Ouattara (CSCTICAO), à Cocody.

Grand orfèvre de la construction de ce joyau architectural, il a été désigné pour en assurer la gestion. 11 décembre : Décès de Benson Pierre Acka La presse sportive a été frappée de plein fouet, le samedi 11 décembre 2021 avec la disparition brutale de Benson Pierre Acka. Journaliste sportif à la RTI, il a été arraché à l'affection des siens des suites d'une courte maladie plongeant le mouvement sportif dans un deuil indescriptible, le 11 décembre dernier.

11 décembre : Eto'o élu président de la FECAFOOT La superstar du football africain a enfilé, depuis le 11 décembre 2021, un nouveau costume. Celui de dirigeant et surtout de président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT). Samuel Eto'o a été élu, à 40 ans, pour redonner un nouveau souffle au football camerounais.

L'ancien joueur du Barça, de l'inter ou encore de Chelsea a obtenu 43 des 74 voix des membres actifs contre 31 pour le président sortant, Seidou Njoya. 12 décembre : Max Verstappen, champion du monde Le pilote Néerlandais de Red Bull, Max Verstappen (24 ans) a remporté son premier titre de champion du monde de F1 en dépassant le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi.

A 36 ans, Hamilton visait un 8 titre mondial mais Verstappen en a décidé autrement. Mais on retient tout de même ses quatre succès consécutif sur le circuit en 2017, 2018, 2019 et 2020. 28 décembre : Amichia tacle Danho Dans une note adressée au Premier ministre, le président du COCAN a ouvertement accusé le ministre des Sports de saborder sa mission. Il en tient pour exemple la dernière mission d'inspection de la CAF que sait approprier le ministre Danho.

Sans que le COCAN n'ait eu à échanger avec les émissaires de la CAF. Le chef du gouvernement a reçu les deux personnalités, le même 28 décembre. Mais rien n'a fuité. 29 décembre : Décès de Guédé Gba Il a fait les beaux jours de l'Africa Sports et des Eléphants dans les années 80. Guédé Gba Ignace, souffrant d'un cancer du sang depuis quelques mois, est décédé ce mercredi 29 décembre à Abidjan.

L'ancien professeur d'EPS a été admis récemment dans un centre de santé de la capitale économique par les bons soins du président du club vert et rouge, Kuyo Téa Narcisse pour subir une intervention chirurgicale que nécessitait son état. Malheureusement, il a rendu l'âme, hier. Adieu Guédé Gba !