Cote d'Ivoire: SAINT SYLVESTRE ET NOUVEL AN - Comment les Ivoiriens préparent les fêtes de fin d'année

Les cœurs sont en fête. A quelques heures de la Saint Sylvestre et du nouvel an, l'ambiance s'installe dans le cœur des Ivoiriens et particulièrement des Abidjanais. L'affluence est perceptive dans certains espaces. Comme d'habitude le passage à une nouvelle année est toujours célébré avec faste.

Cependant, chacun le prépare du mieux qu'il peut. Notre reportage. Ce mardi 28 décembre, à 13h, le soleil est bien au zénith. La température ambiante oscille entre 28 et 30° Celsius. Notre tournée débute dans la commune d'Adjamé. Cette cité dite commerciale du District d'Abidjan, grouille de monde. Les klaxons des véhicules, les vrombissements des moteurs et autres sont mêlés à l'atmosphère suffocante.

Pour M. Kipré A. enseignant, père de quatre enfants, tout le monde n'a pas la chance de voir le nouvel an. Ainsi, pour passer de la Saint Sylvestre au nouvel an, " nous allons tout faire pour satisfaire les enfants. Je suis avec eux dans le marché pour choisir leurs plus beaux habits de fête. Certains parmi eux sont plus âgés, et n'ont plus droit aux cadeaux ".

Pour lui, le seul salaire de fonctionnaire ne suffit pas. Car " le mois de décembre compte plus de deux fêtes comme on l'imagine. Notamment les 24 ; 25 ; 31 décembre. En plus, il faut ajouter le jour du nouvel an. Vous voyez que ce n'est pas facile. Pis, ce même salaire doit pouvoir supporter tout le mois de janvier ". Cependant, souligne-t-il, " on ne peut pas ne pas fêter. Nous avons prévu, à la maison faire plaisir à la petite famille.

Avec les plats rares comme le " Tchep", le foutou accompagné de vin. ça, au moins on peut se le permettre ", a-t-il lancé à notre endroit. Quant à Mlle Boka, mère de deux enfants, stagiaire dans un établissement d'agriculture à Bingerville, il faut faire la fête selon ses moyens. " Avec mon futur époux, nous n'avons pas assez de moyens. Mais il faut fêter, car tout le monde n'a pas la chance de vivre jusqu'à la fin de l'année, surtout en bonne santé. Il faut également mettre les enfants à l'aise avec de nouveaux habits, et les faire manger de bons plats, concoctés avec les moyens de bord ".

A Treichville, où nous nous sommes rendus après avoir bravé quelques bouchons sur le boulevard lagunaire, nous rencontrons, à la sortie d'un magasin, Jean-Jacques Kouaho, flanqué dans un ensemble noir, commercial dans une entreprise, nous explique comment il prépare cette fête de fin d'année. "J'ai fait un budget plus consistant pour accueillir mes invités. Il y aura de la bouffe, à boire pour tous les convives. En tout cas, la fin d'année ou le premier du jour du nouvel an, doit être marquée positivement ", a-t-il confié.

Du côté de Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire, Edouard alias Piko Piko, gérant de "maquis", raconte que pour la Saint Sylvestre et le nouvel an, il a passé plus de commande de boissons que les autres années. " En 2020 à cause de la pandémie à coronavirus, nous n'avons pu fêter. Comme vous le voyez, le maquis a été rénové avec de belles décorations pour accueillir nos clients. Nous sommes en train de vérifier notre logistique. Mieux, nous avons acheté assez de chaises pour permettre à nos clients d'être à l'aise. La sono doit bien fonctionner ".

Mme Clémentine Yao, aide-soignante, raconte que par manque de moyens pour cette année, elle a préféré ne pas lancer d'invitation. A Biétry, dans la commune de Marcory où nous avons terminé notre périple, Nicolas Vinoy, journaliste à France Télévision, en vacances à Abidjan, relève que, " c'est mieux de fêter à Abidjan que j'aime bien. Ça fait du bien de célébrer sans le masque. En France, c'est un peu compliqué en ce moment. J'adore ce pays où j'ai des connaissances. J'aime bien le maquis spécialisé en musique reggae, situé en Zone 4c ". Poursuivant, il a fait savoir que la Saint Sylvestre sera célébrée d'abord à l'église Notre Dame d'Afrique et ensuite avec les moyens de bord sans budget spécial dans un endroit hyper de la place.