Burkina Faso: Commune de Bobo - Vers un déboulonnement du monument qui dérange

Le monument représentant le silure sacré symbole de la ville de Sya qui a été nouvellement dévoilé au rond-point de la mairie de Bobo-Dioulasso serait en passe d'être déboulonné. Selon une source proche de la commune en effet, les critiques et autres remarques émises sur la qualité de l'œuvre depuis sa découverte n'aurait pas laissé insensibles les autorités communales.

S'il ya une œuvre artistiques qui a beaucoup fait parler d'elle mais en mal ces derniers temps au Burkina, c'est bien ce monument érigé à la place de la mairie de Bobo-Dioulasso. Une œuvre à travers laquelle le maire de la commune, Bourahima Fabéré Sanou, entendait mettre en relief les silures sacrés, symboles de la cité de Guimbi Ouattara. Mais hélas ! l'œuvre qui a été donnée à voir au public bobolais la semaine dernière à travers les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux a plutôt provoqué un véritable tollé.

Car en lieu et place d'un silure, beaucoup y voyaient plutôt une image pornographique indigne d'une ville riche de son passé et profondément attachée aux valeurs religieuses. Il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère et l'indignation des populations. Une chose est sûre, les Bobolais dans leur grande majorité ne se reconnaissent pas dans ce monument qui trône majestueusement devant la mairie. Car au lieu de susciter les regards comme toute œuvre d'art digne de ce nom, ce monument fait plutôt l'objet d'une vive répugnance.

En témoigne ces critiques acerbes dont il continue de faire l'objet. Mais depuis, les autorités communales gardent le mutisme sur ce sujet devenu viral sur les réseaux sociaux et qui ne laisse personne indifférent. De source communale cependant il nous revient que le maire n'est pas demeuré insensible aux nombreuses critiques et interpellations. Nous avons appris en effet que des dispositions seraient en train d'être prises pour apporter les corrections et les retouches nécessaires afin de donner à ce monument toute sa splendeur et sa valeur artistique.