Madagascar: Disparition d'André Rakotondranaivo

Le monde de l'enseignement malgache et de l'écriture en général est en deuil. Le doyen de l'éducation de base, André Rakotondranaivo s'est éteint à 95 ans.

ANDRÉ Rakotondranaivo alias AéRA s'est éteint mardi à l'âge de 95 ans, selon l'Union des poètes et des écrivains de Madagascar (Havatsa/Upem). Instituteur, évangéliste et ancien pasteur au sein de l'Eglise adventiste dans la province de Mahajanga à l'époque. Il a eu plusieurs cordes à son arc. Il a été un instituteur d'EPP (Ecole Primaire Public) complet qui maîtrisait toutes les matières. Perfectionniste et autodidacte selon sa femme Sarah Rakotondranaivo, il a été directeur d'école depuis son entrée en fonction jusqu'à sa retraite. La passion pour l'écriture des livres éducatifs est venue après avoir découvert le manque cruel des manuels éducatifs pour les "zana-bahoaka". L'écriture est un talent inné pour AéRA. Il est un autodidacte hors pair qui n'a cessé d'écrire. Il n'avait que 8 ans lorsque ses parents ont quitté le monde des vivants.

Et c'était la vie qui l'a éduqué tel qu'il est jusqu'à sa disparition. Il est un écrivain complet et tous les livres qu'il a écrits ont suivi et respecté les programmes officiels du ministère de l'éducation nationale. "Kajy Fototra" pour résoudre des problèmes avec les conseils et les exercices, "Fahalalana Tsotsotra" pour les sciences de la vie et de la terre, " Fiaraha-monina " pour les cours d'éducation civique et les histoires. Plusieurs générations de jeunes Malgaches dans les années 1970 et 1980 ont utilisé ces manuels scolaires. Perfectionniste et aimant maîtriser l'enseignement, il avait l'habitude de parler seul dans la salle de classe en répétant avec gestes ce qu'il allait enseigner à ses élèves. Pas moins de 105 réalisations ont été enregistrées et 10 œuvres sont encore en stand by depuis son AVC - accident vasculo-cérébralen mars 2021 selon l'explication de son épouse Sara Rakotondranaivo.

"Poma Volamen " et "Ramosé" sont les derniers ouvrages qu'il a réalisés dernièrement. Plume d'or, Commandeur en art et culture, Grand Croix de deuxième classe , Samboady UPEM sont les décorations qu'il a eues en remerciement pour ses œuvres. Il laisse sept orphelins et une veuve. Le monde de l'éducation et de l'écriture malgache a perdu un héros et une élite. L'équipe de L'Express de Madagascar présente ses sincères condoléances à toute la famille.