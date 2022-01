Madagascar: Christian Ntsay - Rappel à l'ordre sur la solidarité gouvernementale

La solidarité gouvernementale est le meilleur cadeau que les ministres puissent offrir au PM

Les membres du gouvernement sont venus hier au Palais de Mahazoarivo pour souhaiter " Bonne Année 2022 " au Premier ministre Christian Ntsay et à son épouse.

Au nom de tous ses collègues du gouvernement, le ministre de la Défense nationale a présenté les " meilleurs vœux au couple Ntsay face aux lourdes responsabilités dont le chef du gouvernement a la charge, au niveau de la Nation ". Le général Richard Rakotonirina de remercier le locataire de Mahazoarivo qui " a toujours fait montre de sa volonté de travailler ensemble pour le développement de la patrie commune ".

Défi. Le Premier ministre a remercié à son tour les membres de l'équipe gouvernementale tout en félicitant les uns et les autres, d'avoir réussi à " bouter l'année 2021 ". Il a rappelé que le pays a traversé des moments difficiles durant l'année écoulée et qu'il a fallu prendre des décisions face à la situation. " Le défi attendu de chaque ministre est d'atteindre les objectifs que s'est fixé le gouvernement ", a-t-il fait savoir.

Cadeau. Le PM n'a pas non plus manqué de faire un rappel à l'ordre par rapport à " la solidarité gouvernementale pour le développement de la Nation ". Une allusion à peine voilée à la brouille plus que latente entre la ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Vahinala Baomiavotse et la vice-ministre chargée de la Reforestation, Hortensia Antoinesie. Un message qui s'adresse à l'ensemble du gouvernement dont le meilleur cadeau pour le chef est de faire preuve d'unité et de solidarité. Christian Ntsay de souligner qu' " il est du devoir de chacun d'apporter ses compétences, sa détermination et son intégrité afin d'aider le président de la République qui a placé sa confiance en nous. Il nous incombe de faire preuve de dignité dans nos responsabilités en travaillant pour le pays ".

Objectif. Tout en reconnaissant qu' " il n'est pas facile de faire des choses ", le Premier ministre d'appeler chaque membre du gouvernement à " se pencher sur la méthode de travail idoine pour parvenir à l'objectif de développement ". Et de souhaiter que " Dieu qui est riche en bonté apporte bénédiction et plein succès à tout un chacun et à la Nation ". Il appartient à chaque ministre de prendre de bonnes résolutions et solutions pour 2022.