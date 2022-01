Madagascar: Report de la rentrée de janvier - Des écoles privées demandent l'annulation de la note du ministère

Des écoles privées de la capitale demandent au ministère de l'Education nationale (MEN) de revenir sur sa décision de report de la rentrée de janvier après les vacances de Noël, en annulant la note de service émise, avant-hier, 5 janvier 2022.

Rappelons que le MEN a émis cette note de service, reportant la rentrée de janvier au 17 janvier au lieu du 5 janvier 2022, face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19. Une décision prise sur recommandation du ministère de la Santé publique afin de rompre la chaîne de transmission du virus.

Les représentants des écoles privées demandant l'annulation de la note de service l'ont annoncé, hier, face à la presse à Anosizato, et ont proposé la mise en place de systèmes de rotation permettant aux élèves d'être présents à l'école à raison de la moitié des effectifs de chaque classe pour une tranche horaire de la journée et une autre moitié à une autre tranche horaire. S'y ajoute le respect strict de toutes les mesures barrières telles le port du masque, la distanciation et le lavage des mains.

Hier, il a été noté tout de même que la grande majorité des établissements privés ont respecté la note de service et ont reporté la date de la rentrée, tout en préparant des documents de leçons et de devoirs à enlever à l'école par les parents, et que les élèves traiteront à la maison. Un moyen de ne pas trop prolonger la période d'inactivité des élèves en attendant la rentrée du 17 janvier.