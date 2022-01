Madagascar: Judo / Ligue Analamanga - Le comité directeur constitué

Un petit remaniement. Après la reconduction de Vola Raoelison pour un deuxième mandat à la tête de la ligue Analamanga de judo le samedi 11 décembre, les membres au sein du comité exécutif sont enfin connus.

La vice-présidence a été confiée à Joujou Rakotoarison, qui figure aussi au sein du comité exécutif de la Fédération malgache de judo comme doyen. Seta Rasoanaivo reste à son poste de secrétaire général pour les quatre prochaines années. Nini Raolison officie en tant que trésorière. Lova Ratafika est le responsable technique. Tantely Andriamanantena, Ursula Andrianarisandy et Herimbola Rabeatoandro sont nommés conseillers. Ces membres sont issus des clubs existants au sein de la ligue Analamanga.

Il est à signaler que 11 clubs à savoir Coco club Vatosoa, Red Judo Club, Do Judo, Esca, Uscaj, Hakudokan, Saint-Michel, Tafiami, Iarivo Judo Club, Excelsior et Cosfa ont participé aux assemblée générale ordinaire et élective de la ligue. Ce sont ces 11 clubs qui sont conformes et qui peuvent prendre part aux activités de la ligue. Après la constitution du nouveau comité directeur de la Fédération malgache de judo et des différentes commissions, Vola Elena est à la tête de la commission développement et vulgarisation.

Comme annoncé lors de l'AG du 10 décembre, la priorité pour la ligue est l'élaboration du statut et du règlement intérieur qui n'a jamais existé. Vu le contexte sanitaire, toute compétition est suspendue jusqu'à nouvel ordre. L'organisation des différentes compétitions dans différentes catégories d'âge figure dans le programme d'activité de la ligue.