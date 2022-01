Cote d'Ivoire: 15e édition " Al-Ikhwane" - Alhassane Soro: " Des mini-séminaires seront organisées pour maintenir les connaissances acquises "

interview

Le président du Comité d'organisation dresse le bilan des activités qui ont meublé l'édition 2021.

Combien d'enfants ont bénéficié de l'encadrement dans le cadre de la 15e édition du séminaire Al-Ikwane qui vient de s'achever ?

Pour cette 15e édition nous avons enregistré 371 participants au séminaire. Un chiffre bien inférieur à nos attentes qui étaient d'avoir plus de 500. Cela est sûrement le résultat de la pandémie du Coronavirus. Qui a même empêché cette 15e de se tenir en 2020.

Quels sont les domaines dans lesquels ils ont été formés ?

Les domaines sont définis par niveau. La priorité étant l'apprentissage de la prière et du coran. Ceux qui n'ont pas ces connaissances sont inscrits au niveau 1.

Les autres sont répartis dans les niveaux de 2 à 4 en fonction de leurs connaissances. Apprenant la jurisprudence islamique, la base de la foi, les histoires de l'islam, la prise de parole en public, la confiance en soi.

Le leadership et l'organisation administratif est un complément pour les plus grand, ceux du niveau 4. Également ceux du niveau 1 ont pu bénéficier d'un atelier sur la robotique.

Le divertissement n'étant pas le but de ce séminaire, il en fait tout de même partie car il participe à la détente des séminaristes qui sont sous pression durant de longs moments.

Quelles sont les innovations qui ont été apportées à l'édition 2021 ?

Des innovations, nous les avons en projet. Cette année fut une où nous avons poussé les méthodes connues à un niveau supérieur. Mettant plus de facilité et de fluidité dans l'exécution des tâches.

Nous avons inclus de Nouveaux documents facilitant les historisations ; des véhicules disponibles sur le site pour les transports d'urgences ; une centralisation de la gestion des données. Un site Web et une application Web en projets sont encore en cours de développement.

Quel bilan faites-vous du déroulement des activités, de la participation des enfants et des encadreurs ?

Dans la gestion des hommes plusieurs émotions se chevauchent et il est du devoir des responsables de toutes les gérer. Dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. Les invités durant les activités grand public ont beaucoup apprécié leurs organisations et leurs contenus.

Les encadreurs et les enfants qui se côtoient chaque jour ont tissé des liens assez forts tels que ceux de parent à Enfant. Car au-delà de la formation nous nous voulons éducateurs.

Quelques larmes ont coulé le jour de la séparation et certains parents étaient encore plus fiers que les autres. Leurs enfants avaient eu des prix de distinction pour leurs disciplines et travail.

Comment s'organise le suivi des enfants en dehors du séminaire ?

Ce séminaire étant un combiné des 3 sous-comités Aeemci (Association des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire) de Yopougon. Durant l'année des journées culturelles, des mini séminaires de formations, des conférences sont organisées pour maintenir les connaissances acquises.

Pensez-vous déjà à la prochaine édition ? Quelles sont les perspectives ?

Bien sûr. C'est la première chose à laquelle on pense après la fin d'une édition. Après la réunion bilan, un nouveau comité d'organisation est décidé pour organiser la prochaine édition. Cette équipe aura la lourde charge de tenir le flambeau du séminaire. S'attelant à exécuter les idées sélectionnées et élever encore plus cet édifice.