Sénégal: Pénalités infligées aux opérateurs de téléphone - Des associations de consommateurs, boucliers de l'ARTP

Les associations de consommateurs et utilisateurs ont fait face à la presse hier, mercredi 5 janvier, pour manifester leur soutien indéfectible à l'endroit de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) suite aux sanctions infligées aux opérateurs de téléphonie pour manquements constatés dans la qualité de service. Toutefois, elles indiquent avoir l'œil contre toute reculade de la part de l'ARTP.

Elles sont dix associations de consommateurs et utilisateurs à se joindre pour se féliciter de la démarche inclusive et contradictoire entreprise par l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes aux opérateurs de téléphonie lors d'une conférence de presse hier, mercredi 5 janvier. Cette sortie des consuméristes fait suite à la décision n°2021-19 ; 2021-21 du 09 décembre 2021 de l'ARTP infligeant des sanctions pécuniaires de 16 727 712 422 francs ; 2 528 108 092 francs et 1 028 466 443 francs respectivement à la Sonatel, Saga-Africa (Free) et Expresso-Sénégal.

Cependant, selon Me Massokhna Kane, président de SOS Consommateurs et porte-parole du jour, "dès la notification de ces décisions pourtant susceptibles de recours administratifs et juridiques, la Sonatel a immédiatement activé les syndicats de ces agents pour les envoyer au front dans le but de vilipender le régulateur". A ce titre, dira-t-il, "ces syndicats soutenaient que l'ARTP s'acharnait sur la Sonatel à la veille de chaque élection, que la sanction mettait en péril l'équilibre financier et la survie de la Sonatel ".

Les associations de consommateurs sont, en effet, montées au créneau pour manifester leur soutien sans faille à l'ARTP tout en appelant l'Etat au renforcement des pouvoirs du régulateur. "Nous soutenons totalement et sans réserves l'ARTP dans ses missions stratégiques dans le secteur des télécommunications et des postes", a déclaré Me Massokhna Kane. Et de poursuivre, "nous demandons à l'Etat du Sénégal de renforcer les pouvoirs du régulateur conformément aux textes communautaires et lui demandons également de reverser le montant des pénalités perçues aux consommateurs qui sont victimes des manquements des opérateurs".

Toutefois, les consuméristes n'ont pas manqué de mettre en garde l'ARTP contre une éventuelle reculade dans ses sanctions. "Nous disons que nous n'accepterons pas une reculade quelconque sur les sanctions appliquées", a soutenu le porte-parole de l'association des consommateurs. Avant d'avertir, "nous mettons en garde les syndicats de la Sonatel et les avertissons qu'ils nous trouverons au siège de l'ARTP s'ils tentaient une quelconque action de sit-in ou autre occupation dudit siège, au lieu de demander à leur employeur de respecter leurs engagements et de respecter les Sénégalais et non de les narguer en persistant dans la délinquance et la récidive".

"Nous invitons ces syndicats ou les opérateurs à des débats contradictoires dans les médias afin que les sénégalais puissent apprécier la mauvaise foi de ces syndicats activistes qui préfèrent se mobiliser pour des intérêts privés plutôt que pour des intérêts nationaux", a conclu l'avocat, président de SOS consommateur.