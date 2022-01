Congo-Kinshasa: Renforcement des capacités - MSC - Bénédicte Baraka Nkamba forme les femmes sur des activités génératrices de revenus

La précarité est une humiliation que le Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), de l'Honorable Laurent Batumona, tient à éradiquer dans le milieu des femmes qui constituent la catégorie de la population la plus touchée par la crise socio-économique.

Pour les sortir dans cette situation tant désespérée, Laurent Batumona a mis en place une série de formations ayant comme but de répondre à ces défis en renforçant les capacités des femmes rurales et urbaines autour de la création d'activités génératrices de revenus en RDC. Cette formation est assurée par Bénédicte Baraka Nkamba, présidente de la Ligue des Femmes du MSC dans la province de Lualaba. En séjour à Kinshasa elle assure cette formation. Le MSC cherche à faire évoluer les mentalités au sein des populations féminines sur le rôle à jouer et sur l'intégration des femmes dans la vie socio-économique.

Depuis le mois de décembre dernier, la Présidente de La Ligue des Femmes de la Province du Lualaba organise des sessions de formation au bénéfice des Femmes, jeunes filles du MSC, et aux responsables des organisations féminines associées au MSC. Il s'agit de faire bénéficier aux femmes du MSC des modules de formations indispensables à leur épanouissement. Il s'agit, de fabrication de jus, parfum, savon, de détergent et autres produits ménagers. Il faut noter que plus 60 participantes ont assisté aux différentes sessions de formation y compris trois présidents Fédéraux de la province de l'Ituri, Bas-Uélé et du Haut-Uélé.

Cette formation de renforcement des capacités des groupements féminins du MSC autour d'activités génératrices de revenus a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques des femmes dans les Fédérations du MSC. Le MSC vise à promouvoir l'esprit associatif et le renforcement organisationnel des groupements de femmes pour la défense de leurs intérêts.

La formatrice Baraka a souligné aussi la nécessité de renforcer les capacités de ces groupements de femmes à mettre en œuvre des activités génératrices de revenus gérées soit collectivement ou individuellement au profit de membres de son Parti le MSC. Pendant son séjour à Kinshasa, plusieurs activités ont été réalisées pour atteindre les objectifs de la formation. En général, les deux objectifs de la formation ont été atteints puisque la majorité de Femmes ont confirmé avoir amélioré leurs moyens de subsistance en participant à cette session de formation.

Plusieurs participantes ont aussi affirmé qu'ils ont acquis de nouvelles connaissances qui peuvent les aider dans la promotion de l'entreprenariat et qu'ils étaient en mesure de garantir leurs intérêts. "On s'est rendu compte que les activités réalisées se complétaient mutuellement et que l'objectif global de la formation concordait avec les besoins et attentes des Femmes du MSC", a soutenu Bénédicte Nkamba Baraka. Elle a fait remarquer qu'à travers les formations, les Femmes du MSC et des Associations ont eu la prise de conscience de défendre leurs intérêts socio-économique.

Les participantes ont salué l'initiative de l'Honorable Laurent Batumona et disent bien que même si la RDC soit dotée des ressources naturelles, notre situation économique ne peut s'améliorer qu'avec de telle formation. "Par ce moment où les opportunités d'emploi et de revenus tardent à venir, nous allons pratiquer ce que nous l'honorable Laurent Batumona vient de mettre à notre disposition pour répondre à nos exigences quotidiennes".