Congo-Kinshasa: Aux commandes depuis plus de huit mois - Sama Lukonde et les warriors condamnés à bien négocier un deuxième mandat pour Félix Tshisekedi

Depuis son accession à la magistrature suprême, la 24 janvier 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, se trouve à la croisée de chemins où il fait face à des défis énormes à relever.

De la coalition FCC-CACH de triste mémoire à l'avènement de l'Union Sacrée de la Nation, que d'équations à résoudre. Cependant, la capacité du Gouvernement à maximiser des efforts, dès à présent, pour des solutions efficaces aux grands maux qui rongent encore le pays, sera d'une importance capitale pour la conservation du pouvoir lors de la grande bataille de 2023.

Dans les coulisses des milieux de vie de congolais, à l'heure actuelle, nombre de compatriotes sont tentés de conclure que dans la composition de l'actuel exécutif central, on peut tout trouver, comme la volonté de mieux faire, sauf la hargne de changer considérablement la donne et de répondre favorablement aux attentes du peuple, contraint de rester sur sa faim...

S'il faut remonter le temps, on se souviendra que lors de son discours prononcé le 26 avril 2021 à l'occasion de l'investiture du Gouvernement, Sama Lukonde, Premier Ministre de la République Démocratique du Congo, avait déballé une série d'actions qui devraient être attaquées l'année passée, comme pour marquer la rupture d'avec l'esprit de freinage FCC-CACH. Fort malheureusement, après près de 10 mois, les retombées tardent encore à venir. Dans son adresse à la Nation, le 13 décembre 2021, le Chef de l'Etat l'a personnellement déploré en tirant à boulets rouges sur la passivité des warriors, par moment, dans l'exercice de leurs fonctions.

S'il faut revisiter une fois de plus son passage devant 412 députés nationaux, lors de l'investiture du Gouvernement, le Warrior en chef, dans son Programme triennal, avait-il promis d'être au four et au moulin aux fins d'améliorer les conditions de vie de la population, de mobiliser les moyens pour la pacification de la partie orientale de la RDC, de doter le pays des moyens nécessaires pour l'organisation des élections en 2023... Sur le plan sanitaire, la réhabilitation et la construction des infrastructures hospitalières avaient été placées au centre des soucis du Gouvernement. Où en est-on concrètement ? Difficile de se situer. Et, visiblement, beaucoup de projets peinent à se réaliser.

C'est notamment le cas de la construction des stades modernes dans chaque province, de la mise sur pied du plan de développement rural dénommé " A chacun un toit et un champ dans son village", de la revalorisation de l'agriculture, de la réhabilitation des hôpitaux et centres de santé de l'Etat, de l'amélioration des conditions de vie des enseignants. La toute récente opération "Kinshasa Zéro trou" doit interpeller l'exécutif car, voilà autant de problèmes qui méritent des solutions appropriées après autant d'années depuis la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale.

Puisqu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire, aux warriors de se distinguer par un pragmatisme inestimable. "La tâche de votre Gouvernement dont j'ai eu l'honneur de présenter le programme n'est pas de refaire le monde, mais plutôt de mettre en place une gouvernance efficace. Honorables députés, je sais que certains d'entre vous sont sceptiques, d'autres diront que c'est un catalogue de bonnes intentions, voire utopique.

Face aux mêmes maux, il y a souvent le même diagnostic, et parfois le même remède. Mais l'équipe de vos humbles serviteurs que certains qualifient de Warriors, est animée d'un esprit nouveau, un esprit de transcendance pour, à tout prix, matérialiser la vision portée par le Président de la République et partagée : le peuple d'abord. Ils ont l'obligation d'être différents, de se comporter avec exemplarité et d'être au rendez-vous des résultats", peut-on retenir de son allocution avant un bilan global en 2023.