Cameroun: Filière café - Saveur de relance

Le sujet au centre de la cérémonie de validation du document dédié présidée hier à Yaoundé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaïrobe.

Le parfum du café servi en guise de dégustation hier au Palais des Congrès de Yaoundé, donnait le ton de l'impulsion que les pouvoirs publics entendent donner à la filière. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaïrobe, a présidé la cérémonie de validation technique de la méthodologie d'appui à la relance de la filière café, couplée à la signature de la convention cadre entre le Programme d'appui à la relance de la filière café (Parf-Cafe) et le Centre international du commerce. Il était assisté par le président du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, Apollinaire Ngwe et bien d'autres partenaires au développement.

Les objectifs de ce programme qui s'aligne sur la Stratégie nationale de développement est de contribuer à l'augmentation de la production nationale du café de qualité. En la faisant passer des 25.000 tonnes produites actuellement à 160.000 tonnes d'ici 2030. Dans cette projection, il est prévu de transformer localement 50% du café et veiller à ce que 20% des produits manufacturés qui en découlent soient consommés localement.

La stratégie mise sur pied repose donc sur l'intensification de la caféiculture à travers la création de nouvelles plantations aux superficies importantes et la réhabilitation du verger existant. En matière de production et de diffusion du matériel végétal de qualité, il est envisagé de produire et mettre à la disposition des pépiniéristes 18,62 tonnes de semences certifiées de café arabica et 125.500 millions boutures de caféier robusta d'une part et d'autre part 96.127 millions de plants certifiés de caféiers robusta et plus de 27 millions de plants certifiés de caféiers arabica. S'agissant de la structuration, le but ici est d'amener 75000 producteurs à se regrouper en coopératives.

Sur un tout autre plan, le gouvernement prévoit de relever la compétitivité du café produit au Cameroun, en améliorant sa qualité. A ce titre, a indiqué Gabriel Mbaïrobe, les bonnes pratiques post-récoltes, le génie des procédés de transformation et les technologies de pointes seront diffusés. Car, selon le Minader, les marchés tels que l'Union européenne sont assez regardant sur la qualité des produits et notamment du café qui se retrouve dans cet espace. La convention signée entre le Parf-Cafe et le Centre international du commerce contribuera donc à atteindre ces objectifs.