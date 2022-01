Cameroun: Dialogue politique structuré - Le pays et Union européenne s'accordent

La séance de travail d'hier, 5 janvier au ministère des Relations extérieures, a permis aux deux partenaires d'évaluer les perspectives de la relation qui les lie.

La deuxième session ordinaire annuelle du Dialogue politique structuré entre le Cameroun et l'Union européenne (UE) pour l'année 2021 a eu lieu hier 5 janvier à Yaoundé. Les travaux étaient co-présidés par le ministre des Relations extérieures (Minrex), Lejeune Mbella Mbella, et l'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne, Philippe Van Damme.

Cette rencontre a permis d'examiner deux points. Le premier a porté sur les perspectives du Dialogue politique structuré entre le Cameroun et l'UE, à l'aune du nouvel Accord post-Cotonou. Cette thématique n'avait pas pu être abordée lors de la première session tenue le 3 juin 2021. Les discussions d'hier sont une étape importante en vue de la signature dudit accord par les parties et son entrée en vigueur.

Plus globalement, celui-ci va constituer la nouvelle base de la coopération entre les pays membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'Union européenne. D'après Philippe Van Damme, les préoccupations de l'Europe restent focalisées sur la lutte contre la corruption, l'appui à la mise en œuvre de la décentralisation, la résolution de la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, etc.

Le deuxième point à l'ordre du jour a porté sur la gestion des ressources naturelles au Cameroun. Davantage le bois, les produits des mines et les ressources halieutiques. Le Cameroun a déjà fourni des efforts importants en termes de transparence et d'assainissement dans ce domaine, mais beaucoup reste à faire.

Cet aspect a sans doute intéressé les autres membres du gouvernement présents à ces assises, en plus du Minrex et du ministre délégué auprès du Minrex, Felix Mbayu. Il s'agit : du ministre de l'Economie, Alamine Ousmane Mey ; du ministre des Mines, des Industries et du Développement technologique, Gabriel Dodo Ndoke ; du ministre de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales, Dr Taïga ; du ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, Hele Pierre.

Avant d'aborder les sujets au menu, les deux parties sont revenues sur les travaux de la première session ordinaire. Celle-ci était dédiée aux défis sécuritaires et environnementaux au niveau sous-régional et sur la Stratégie 2021-2024 de l'Union européenne sur les droits de l'Homme et la démocratie.

A cette occasion, l'UE avait salué la contribution déterminante du Cameroun dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment dans le bassin du Lac Tchad, tout en se montrant disponible à accompagner la Force multinationale mixte dans ses missions. Lors des travaux d'hier, le ministre Mbella Mbella s'est félicité de la mise en œuvre des différentes recommandations formulées lors des assises de juin. Une preuve que le Dialogue politique structuré tel que voulu par l'Accord de Cotonou du 8 juin 2000 porte ses fruits.