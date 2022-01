Cameroun: Exécution du budget 2022 - Les opérations lancés à Garoua

Le ministre des Finances, Louis Paul Motaze a présidé la cérémonie solennelle hier dans la capitale régionale du Nord.

Hier, mercredi 5 janvier 2022, le ministre des Finances, Louis Paul Motaze a présidé la cérémonie solennelle de lancement du budget de l'Etat pour l'exercice 2022 dans la ville de Garoua, capitale régionale du Nord. Cet exercice désormais traditionnel est compris comme l'accompagnement du gouvernement (ministères en charge des Finances, de l'Economie, des Marchés publics et de la Décentralisation) aux acteurs de la chaîne budgétaire pour une exécution optimale du budget. Un budget équilibré en recettes et en dépenses à 5752,4 milliards de F pour l'exercice déjà en cours d'exécution.

Le Minfi a, pour l'occasion rappelé à l'assistance, le contexte d'exécution de ce budget, marqué par la persistance du Covid-19 avec ses conséquences économiques, l'inflation, la persistance des crises sécuritaires dans certaines régions du pays, entre autres. Face à cette situation, le gouvernement prévoit dans sa capacité de résilience, de mettre l'accent sur la mobilisation pour la vaccination contre la pandémie, d'intensifier la mise en œuvre de l'import-substitution.

D'ailleurs à ce sujet, Louis Paul Motaze a indiqué des mesures contenues dans la loi de finances 2022 telles que l'exonération des droits et taxes de douanes sur les matériels, équipements et instants nécessaires à la production locale de certains biens; une plus forte taxation des biens produits au Cameroun mais qui continuent d'être importés (thé, café, pommes de terre, viande, miel, etc.).

Autres priorités sur lequel le membre du gouvernement a insisté, la mise en œuvre de la couverture santé universelle, la consolidation des acquis de la décentralisation, voire l'accélération du processus. La réussite de la CAN TotalEnergies 2021, n'est pas reste. Au menu de cette journée d'échanges, des exposés sur les innovations de la loi de finances 2022, dans ses différentes composantes (impôts, douanes, etc.). La principale mesure fiscale nouvelle qu'est la taxe sur les transferts d'argent (TTA) pas bien accueillie par les contribuables, a été une fois de plus expliquée.

Au finish, Louis Paul Motaze a appelé les participants à cet atelier à jouer leur partition pour contribuer au rayonnement du Cameroun. " J'invite chacun des acteurs à prendre conscience de la responsabilité qui est la sienne dans l'atteinte des objectifs de développement de notre pays voulus par le chef de l'Etat", a-t-il indiqué. Rappelons qu'alors que le ministre des Finances lançait le budget à Garoua, le même exercice se déroulait simultanément dans tous les chefs-lieux des circonscriptions financières du Cameroun.